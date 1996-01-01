Должников-алиментщиков обеспечат работой

Согласно новому соглашению между Федеральной службой судебных приставов (ФССП) и Государственной службой занятости населения, из зарплаты трудоустроенных должников или из пособия по безработице, которое в Приморье составляет сегодня 1 015 руб., можно будет удержать задолженность по алиментам. Данное соглашение не является единственной мерой по борьбе с безработными должниками-алиментщиками. Существуют различные способы воздействия на них. Например, ограничение права на выезд. В новом соглашении все гораздо безобиднее, алиментщик просто получает предложения об устройстве на работу, от которого он вправе отказаться.