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Начальник краевого УВД займется чисткой
В этом ему окажет помощь аппарат Уполномоченного по правам человека, с которым УВД будет работать в новом, более тесном режиме. Принцип таков: информация о нарушении прав человека вместе с экспертным заключением отправляется из аппарата уполномоченного в УВД. После этого УВД проводит расследование, по результатам принимает решение и ставит в известность уполномоченного. Кроме того, особое внимание будет уделяться объяснению милиционерам правовых рамок, в которых дозволена защита законных интересов граждан. Самих носителей погон тоже не оставят на растерзание - именно для этого будут разработаны меры по охране их прав. По статистике, в 2008 г. сотрудники милиции совершили на 25% меньше правонарушений и на 45% меньше преступлений.
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