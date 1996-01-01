Адвокат Литвинов предстанет перед судом

Передано в суд и началось формирование коллегии присяжных по уголовному делу, где главным фигурантом выступает директор адвокатской конторы "36 часов" Александр ЛИТВИНОВ. 5 ноября начнется формирование коллегии, что означает окончание следствия и старт обвинительного процесса. Бывший директор "36 часов" обвиняется сразу по нескольким статьям УК в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых два убийства, покушение на убийство, бандитизм, вымогательство и т.д. Как признают осведомленные источники, все это вместе взятое "тянет" на пожизненное заключение.