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Модное преступление
В Хабаровском крае раскрыта серия грабежей сотовых телефонов. Не всех, поскольку только за 9 месяцев в крае зарегистрировано 8193 таких краж, грабежей и разбоев.
Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в пресс-службе УВД по Хабаровскому краю, большинство заявлений о хищении мобильников поступали от несовершеннолетних. По их словам, двое неизвестных парней путем угроз, а то и с применением насилия отбирали у них телефоны. Чаще всего такие происшествия происходили в летних кафе, на набережной, у фонтанов. Приметы подозреваемых имелись самые общие: среднего роста, худощавого телосложения, лет по шестнадцать. После отработки оперативной информации сыщикам стало известно, что преступники сбывают краденые телефоны в одном из магазинов в центре Комсомольска-на-Амуре. Там их и задержали при очередной попытке реализовать похищенный телефон. Последнее преступление они совершили буквально накануне.
В ходе следствия уже установлены шесть фактов грабежей и один разбой. Причиной таких действий со стороны задержанных молодых людей стало то, что одного из них однажды ограбили таким же способом. Решив, что совершать преступления можно безнаказанно, двое приятелей стали промышлять таким образом себе на жизнь. Преступления, связанные с хищениями сотовых телефонов, составляют значительную часть в общем объеме преступлений против собственности граждан. Из зарегистрированных 8193 краж благодаря быстрому обращению граждан в органы УВД оперативниками было раскрыто 1230.
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