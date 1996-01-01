Владельцы коттеджей задолжали Хабаровскэнергосбыту миллион

С 20 октября в Хабаровске и Хабаровском районе начались масштабные рейды по отключению от электроснабжения неплательщиков в домах коттеджного типа. Задолженность владельцев коттеджей только в краевом центре и его окрестностях превысила 1,2 млн рублей. Из общего количества владельцев коттеджей - 859 абонентов - не рассчитываются с Хабаровскэнергосбытом за потребленную электроэнергию 220 потребителей, это практически каждый четвёртый абонент, сообщила пресс-служба Хабаровскэнергосбыта - филиала ОАО "ДЭК".