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Владельцы коттеджей задолжали Хабаровскэнергосбыту миллион
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
С 20 октября в Хабаровске и Хабаровском районе начались масштабные рейды по отключению от электроснабжения неплательщиков в домах коттеджного типа. Задолженность владельцев коттеджей только в краевом центре и его окрестностях превысила 1,2 млн рублей. Из общего количества владельцев коттеджей - 859 абонентов - не рассчитываются с Хабаровскэнергосбытом за потребленную электроэнергию 220 потребителей, это практически каждый четвёртый абонент, сообщила пресс-служба Хабаровскэнергосбыта - филиала ОАО "ДЭК".
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