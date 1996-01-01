Колбасная война еще не окончена

Обычная, хоть и внеплановая, проверка представителями Россельхознадзора предприятия ООО "Арника-Пищевые Продукты", производящего колбасные изделия, оказалась неожиданно скандальной. Ее тут же окрестили "колбасной войной", а в прокуратуру от обеих сторон поступили жалобы на различные нарушения в ходе проверки.

Несколько дней тому назад сотрудники Россельхознадзора прибыли с проверкой в известную в городе компанию, но попасть во все ее помещения не смогли. Затем было двухнедельное противостояние с выставлением охраны помещений колбасного цеха и ожиданием решения о повторной проверке. Вскрыть помещения, от которых не были предоставлены с самого начала ключи, удалось только 22 октября. Итогом стал еще один акт, зафиксировавший отсутствие нарушений в производстве и хранении продукции. Но окончательный вердикт этой истории еще предстоит вынести правоохранительным органам.

Генеральный директор компании "Арника" Людмила ТЕКУТЬЕВА:

- При проведении проверки 9 октября представителями Россельхознадзора нам был предъявлен приказ, из которого следовало, что предметом проверки являются договоры с компаниями, занимающимися утилизацией отходов, наличие финансов для оплаты этой работы и объемы отходов, подлежащих утилизации. Но когда проверяющие попали в цех, осматривать и фотографировать стали буквально все, что было в помещениях, проникли даже в склад готовой продукции.

Затем потребовали открыть холодильники, где хранится мясо. Ключи от этих холодильников имеются только у заведующей складом, которая на этот момент отсутствовала. В итоге холодильники были опечатаны. Всего было наложено несколько пломб, в том числе и на входную дверь в сам цех, чем фактически была остановлена работа цеха. На момент проверки цех находился на ремонте в связи с подготовкой помещений к зиме и по нашим планам должен был запущен на следующий день. Но только 22 октября представители прокуратуры и Россельхознадзора вскрыли 8 пломб и описали имеющееся в холодильниках мясо.

Из составленного акта следует, что служба Россельхознадзора претензий к нам не имеет. За день до этого сотрудник Россельхознадзора прибыл в цех и без какого-либо акта снял пломбу с входной двери, пытаясь, очевидно, тем самым показать накануне прихода помощника прокурора, что служба работе цеха эти две недели не препятствовала. Мы считаем, что действия Россельхознадзора были незаконны.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Виталий САЛЕНКО:

- Сотрудниками правоохранительных органов совместно с Россельхознадзором 22 октября было вскрыто опломбированное ранее помещение, в котором не было обнаружено пищевого сырья, хотя мы подозреваем, что две недели тому назад оно там было, поскольку наших сотрудников не впустили в это помещение. Очевидно, оно было удалено вместе с той продукцией, которая находилась в помещении, куда после долгих ожиданий все-таки попали проверяющие, и которая привлекла внимание стойким запахом несвежих продуктов и имела визуально признаки гниения.

В ходе второй проверки было обнаружено, что все наши пломбы срывались и наклеивались заново. Свидетели уверяют, что ночью после проверки из этих помещений выносили коробки. Доводы о том, что наши специалисты приостановили работу цеха, не соответствуют действительности, так как предприятие на тот момент находилось на ремонте.