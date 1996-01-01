За зарплатой идут в прокуратуру

42 руководителя дальневосточных предприятий лишились своих должностей за систематическую невыплату заработной платы своим сотрудникам.

Как рассказали в Дальневосточном управлении Генпрокуратуры РФ, по требованию прокуроров за невыплату зарплаты суды дисквалифицировали и лишили занимаемых должностей 42 руководителей предприятий разных форм собственности. По результатам прокурорских проверок за длительную умышленную невыплату зарплаты возбуждено 26 уголовных дел, два руководителя уже осуждены

В результате таких действий прокурорам удалось добиться полного погашения задолженности перед работниками угольного разреза "Ушумунский" в Еврейской автономной области, где долг в размере 3,2 млн руб. образовался в период банкротства, Константиновской центральной районной больницы в Амурской области - 439,1 тыс. руб., ОГУП "Магаданмост" в Магаданской области - 3,2 млн руб. По словам представителей прокуратуры, сумма погашенной по результатам прокурорского вмешательства задолженности перед дальневосточниками с начала 2008 года составила около 388 млн руб., количество предприятий-должников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось с 264 до 102. Всего с начала года на Дальнем Востоке прокуроры внесли руководителям предприятий около 1,5 тыс. представлений, в результате рассмотрения которых более 800 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, по постановлениям прокуроров более 1,1 тысячи лиц привлечены к административной ответственности, 552 - предостережены о недопустимости нарушений закона.