Хабаровский краевой суд переедет в новое здание

Председатель Хабаровского краевого суда получил от губернатора края ключи от нового здания суда. Такой подарок судьи получили в честь 70-летия со дня образования Хабаровского края.

Новое здание, куда переедет краевой суд, расположилось на улице Тихоокеанской, напротив Академии экономики и права.

В прошлом здание предназначалось для новой типографии. Однако в середине 80-х годов прошлого века стройка была заморожена, и здание пришло в запустение. Только в 2007 году строительные работы были возобновлены. За 12 месяцев здание было частично реконструировано, а частично отстроено вновь. Причём, как отметил председатель Хабаровского краевого суда Сергей БРАТЕНКОВ, оно было сразу же спроектировано как здание суда, в отличие ото всех судов региона. В новом помещении, которое превосходит прежнее по площади в 2,5 раза, разместились 13 залов судебных заседаний, оборудованных совещательными комнатами для судей, а также для работы коллегий присяжных заседателей.

В необходимом количестве в залах налажены системы видео-конференцсвязи, позволяющей обеспечить дистанционное участие подсудимых при рассмотрении дел, достигая при этом дополнительных условий безопасности и экономии на перевозке заключённых. Отправлять правосудие по новому адресу Хабаровский краевой суд начнёт с 2009 года.