Участковые никому не интересны

Проводимые накануне Дня милиции традиционные встречи участковых уполномоченных с жителями районов Владивостока не находят интереса со стороны жителей.

21 октября должна была состояться такая встреча участковых уполномоченных с жителями Первореченского района. Однако корр. "ЗР" не увидела на широко анонсируемом ГУВД Владивостока ни самих "аниськиных", ни желающих послушать их отчеты о проделанной работе и принять жалобы и предложения. Неделей ранее аналогичная "встреча" жителей Ленинского района со своими участковыми чуть было не закончилась конфузом. Послушать отчеты и сделать свои предложения пришли два (!) жителя самой населенной территории Владивостока.