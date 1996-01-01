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Лунтик до суда доведет
Скандал вокруг детского представления с участием Лунтика, о котором писал "ЗР" в прошлом номере, только набирает обороты. Несмотря на то что руководитель театрального коллектива, разъезжающего по всей стране со спектаклем о Лунтике, заявлял, что не нарушает авторские права создателей популярного мультсериала, все же он слукавил.
Напомним, создатели сериала - студия анимационного кино "Мельница" хотели помешать коллективу "Театральное подворье" выступить со спектаклем, который все же состоялся в минувшую субботу на площадке Fesco Hall. Зато выяснилось, что руководитель подворцев ввел правообладателей в заблуждение, когда заявил, что в представлении участвует не Лунтик с четырьмя ушами, охраняемый авторскими правами, а всего лишь двуухий Лун-чик, придуманный вовсе не "Мельницей".
На деле все оказалось не так. В спектакле предполагаемого Лун-чика называли Лунтиком, и все 4 уха у него были на месте. Представители правообладателей во Владивостоке - Некоммерческое партнерство "Дальневосточный центр управления имущественными правами", посетив представление под видом обычных зрителей, даже задокументировали сей факт на видео. Кроме Лунтика в кадр также попали все другие персонажи мультсериала: кузнечик Кузя, строгий Пескарь Иванович, противная Пиявка и т.д.
Теперь представители "Мельницы" во Владивостоке готовят исковое заявление в арбитражный суд о защите авторских прав, а также все необходимые документы. Стоит отметить, что подобные судебные процессы уже инициированы в двух других городах России, где уже выступил пиратский коллектив, - в Москве и Краснодаре.
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