Сергей Князев попал в Высший суд

Директору Юридического института Дальневосточного государственного университета (ДВГУ), доктору юридических наук, профессору, председателю краевой избирательной комиссии Сергею КНЯЗЕВУ предложено войти в состав Конституционного суда Российской Федерации.

В интервью "ЗР" Сергей Дмитриевич сказал, что предложение для него было неожиданным и почетным: "Если Совет Федерации поддержит мою кандидатуру, - я буду этому, конечно, рад. Эта перспектива поставит передо мною новые творческие и педагогические задачи. Я не забывал никогда, что всем, чем я овладел, я обязан родному вузу. Я окончил ДВГУ в 1981 г. с отличием".