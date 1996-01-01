МВД отказывается от "макарова" и "калаша"

Российская милиция отказывается от автоматов Калашникова и пистолета Макарова (ПМ). Вместо них сотрудников милиции оснастят более эффективным пистолетом-пулеметом ПП-2000 и пистолетом Ярыгина. Новое оружие удобно использовать в городских условиях, пишет "Коммерсант".

Первый заместитель главы МВД генерал-лейтенант милиции Михаил СУХОДОЛЬСКИЙ сообщил: "В целом предлагается изменить тип штатного оружия для всех сотрудников с переходом от пистолета Макарова к пистолету Ярыгина, а также заменой автоматов Калашникова на пистолеты-пулеметы ПП-2000 или "Витязь".

Новое оружие удобно использовать в городских условиях, так как его отличительной особенностью является используемая пуля "с меньшей рикошетирующей способностью". При этом оно обладает "мощным останавливающим действием".

Пистолет Ярыгина ("Грач") калибром 9 мм уже принят на вооружение Российской армии. У него магазин вдвое большей емкости, чем у пистолета Макарова, - 17 патронов. Отметим, пистолет Макарова как боевой пистолет имеет преимущества в плане небольшого размера, легкого веса и простоты обращения. Однако меткая стрельба из ПМ возможна только при наличии достаточной практики и хорошем знакомством с оружием. У ПМ слишком маленький магазин, относительно слабый патрон, его нельзя быстро перезарядить, а спуск очень тяжелый. Огонь из него наиболее эффективен на расстояниях до 50 м. Боевая скорострельность пистолета 30 выстрелов в минуту.

Автоматический 9-мм пистолет-пулемет ПП-2000 предназначен для ближнего боя. Вместимость основного магазина - 44 патрона. Скорострельность - 600-800 выстрелов в минуту, прицельная дальность - 200 метров. При использовании бронебойной пули пробивает стальные листы толщиной 3 мм на дальности 90 метров. Пистолет-пулемет ПП-19-01 "Витязь" внешне напоминает укороченный автомат Калашникова (АКСУ). Емкость магазина 30 патронов, эффективная дальность 100-200 метров.

Надо заметить, автомату Калашникова, от которого отказывается милиция, было суждено более чем на полстолетия занять ведущее место среди лучших систем индивидуального автоматического оружия пехоты. Он отличается надежностью в работе, высокой меткостью и точностью стрельбы, сравнительно небольшим весом.

По словам Суходольского, в арсенале сотрудников милиции должны появиться также электрошоковые устройства, в том числе дистанционного действия.