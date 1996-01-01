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На таможне внедряют мобильные досмотровые комплексы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Белоснежный грузовик марки Mercedes Benz с мощной рентгеновской установкой медленно проезжает вдоль контейнера. Сигнализация предупреждает об опасном излучении, через 3 минуты сигнал затихает, установка возвращается на исходную позицию, а таможенные инспектора внимательно изучают содержимое контейнера.

Это не кадры из заграничного триллера про контрабандистов, а рядовые будни отдела таможенного досмотра таможенного поста "Морской порт Восточный", который посетил корр. "ЗР". Собственно, сама установка МИДК стоимостью около 100 млн руб. работает в порту уже с февраля этого года, в одну смену досматривая 25-30 контейнеров, это около 8% товарооборота контейнерного терминала. Вскоре планируется обучить персонал и работать уже в две смены, а так же построить стационарный досмотровый комплекс. Данные меры, по мнению таможенников, снижают количество досмотров и ускоряют прохождение грузов через таможню и в целом через контейнерный терминал порта Восточный.

- С появлением на таможенном посту МИДК мы получили возможность быстрее проверять контейнеры на предмет соответствия документам содержимого контейнеров и наличия опасных грузов. Запрещенных к ввозу товаров мы еще не обнаруживали, а по недостоверному декларирования работаем активно, - говорит Сергей ВЕЛИКОХАТЬКО, начальник отдела досмотра таможенного поста "Морской порт Восточный". - Раньше распространенным явлением было декларировать автомобильную резину, а везти колеса с дисками, сейчас это не пройдет - металлические предметы на рентгене видны и не специалисту.

Подобные технологии уже давно используются на западной границе России, да и во всех крупных мировых портах. На Дальнем Востоке их ждали давно, впервые заговорили еще до реформы Государственного таможенного комитета. Однако первые МИДК в Дальневосточное таможенное управление поступили только в конце 2007 г., до 2010 г. планируется оснастить ими все крупные пункты пропуска в ДВ регионе.

По мнению таможенников, внедрение инспекционно-досмоторовых комплексов обеспечивает эффективный контроль грузопотока и увеличивает скорость оформления. А так же, что немаловажно, благоприятно сказывается на работе добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

Впрочем, не от всех новшеств есть скорая отдача, не дает пока значимых результатов система электронного декларирования, на Дальнем Востоке впервые внедренная как раз в порту Восточный в 2005 г. За все время действия системы оформлено всего 357 деклараций, тогда как в обычной форме таможенники принимают минимум 150 деклараций каждый день. В то же время по электронной декларации проходят в основном крупные партии товаров, и работы у таможенников с ними меньше.

- Ситуация обусловлена тем, что не все участники ВЭД оказались готовы к внедрению системы электронного декларирования, сегодня цифровая подпись есть только у двух таможенных брокеров - ДВ филиала "Национального таможенного брокера" и ООО "Ростэк ДВ сервис". Вместе с тем в этом году данной системой воспользовались 24 участника ВЭД, - рассказывает Сергей ОНИЩУК, и.о. начальника таможенного поста "Морской порт Восточный".

Досье

Мобильные инспекционно-досмотровые комплексы работают в портах Восточный и Владивосток, в автомобильном пункте пропуска "Полтавка" (Приморский край), в пункте пропуска "Нижнеленское" (Еврейская АО), в пункте пропуска "Благовещенский речной порт" (Амурская область). До 2010 г. планируется оснастить МИДК автомобильный пункт пропуска "Покровка" (Хабаровский край), а также ввести в эксплуатацию стационарные ИДК в портах Восточный, Владивосток, в аэропорту Хабаровска, в пункте пропуска "Пограничный" (Приморский край).
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