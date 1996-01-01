Пьяный милиционер, сбивший насмерть пешехода, пойдет под суд

Советским отделом расследуется уголовное дело по факту совершения наезда на пешеходов сотрудником милиции. В конце сентября ночью в районе санатория "Строитель" во Владивостоке совершен наезд на двух пешеходов. От полученных повреждений один из них скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что водитель - сотрудник милиции находился в состоянии алкогольного опьянение и двигался со скоростью, превышающей установленные ограничения. Кроме того, номерные знаки автомобиля были подложными. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч. 2 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Статья предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.