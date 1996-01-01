В Приморье началась охота на мам алиментщиков-должников

Так, приставы Чугуевского района с начала 2008 года уже возбудили 6 уголовных дел в отношении мам-алиментщиц. Всех их суд приговорил к обязательным работам.

Трое из осужденных уже благополучно отбыли наказание и стали понемногу выплачивать средства на содержание своих детей. Но двух нерадивых мамаш, так и не пожелавших позаботиться о своих детях, теперь ждет пересмотр приговора в сторону ужесточения. Более того, одна из дам, оставившая на попечение государства двух девочек - шести и восьми лет, вовсе отказалась отрабатывать назначенные судом 48 часов исправительных работ, в связи с чем судья заменил обязательные работы неделей тюремного заключения..

Похожая ситуация сложилась и в Кавалеровском районе Приморского края. С начала года там привлечены к уголовной ответственности уже три мамы-алиментщицы. Последнее уголовное дело было возбуждено в последних числах сентября в отношении 40-летней женщины, которая копила долг перед дочерью на протяжении пяти лет. Нигде не работающая женщина полностью переложила ответственность по воспитанию и содержанию шестилетнего ребенка на отца. Ее задолженность по алиментам составила 61 тыс. руб. Бывший супруг сначала добился лишения матери родительских прав, а затем категорически запретил ей встречаться с дочкой, т.к. на свидание с ребенком женщина приходила в алкогольном опьянении. Сейчас злостную алиментщицу ждет суд.