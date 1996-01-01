В Находке задержан контрабандист с уловом трепанга

27-летний мужчина в водолазном снаряжении был задержан в Находке при проведении проверки береговой отмели одной из бухт, расположенных в поселке Врангель. У браконьера был обнаружен и изъят трепанг в количестве 183 штук.

Как сообщила РИА PrimaMedia старший инспектор по связям со СМИ и общественностью УВД Приморского края, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча трепанга). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо арестом на срок до 6 месяцев.