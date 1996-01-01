Лидер "Союза Славян" погорел

2 октября около 12 часов дня в самом центре Владивостока - на ул. Пушкинской, 11 - сожжен автомобиль лидера скандально известной общественной организации "Союз Славян" Александра КОМАРОВА. Злоумышленники облили капот автомобиля горючей жидкостью, бросили на капот пропитанную керосином тряпку и подожгли ее.

Камеры зафиксировали двух молодых людей в капюшонах, их лица хорошо различимы. На записи видно, как один из них стоял рядом с машиной, а другой вылил из бутылки под капот жидкость, пропитал тряпку, бросил ее на капот и поджег. Пожар был зафиксирован на мобильные телефоны многочисленных свидетелей поджога. Так что, заверяют в милиции, в ближайшее время преступники будут выявлены и пойманы. В тот же день на телефон Комарова пришло SMS следующего содержания: "Фашистской собаке - смерть. Получил, получишь еще".

Название организации "Союз Славян" не раз фигурировало в материалах дел, которые правоохранители исправно возбуждают после каждого факта нарушения закона на национальной почве во Владивостоке. Вполне возможно, что г-н Комаров наконец-то нарвался на организацию радикальных антифашистов.