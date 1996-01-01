Новый начальник УВД по Приморскому краю имеет шанс получить новое звание

Начальника УВД по Приморскому краю полковника милиции Андрея НИКОЛАЕВА сегодня, 7 октября, представят официально руководству УВД, начальникам городских и районных подразделений краевой милиции.

Как сообщила пресс-служба УВД Приморского края, представить официально нового начальника во Владивосток прилетает начальник департамента кадрового обеспечения МВД России генерал-лейтенант милиции Владимир КИКОТЬ.

Полковник Андрей Николаев - из Санкт-Петербурга. Он служил начальником Управления координации и анализа Главного управления МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

Позже был назначен первым заместителем начальника ГУ МВД России по СЗФО и занимал эту должность до назначения на пост главы приморского краевого УВД. В октябре 2006 г. указом Президента РФ был назначен начальником оперативно-разыскного бюро МВД РФ ГУ МВД России по СЗФО. В СМИ Санкт-Петербурга неоднократно сообщалось, что полковник Николаев специализируется на преступлениях, связанных с легализацией денежных средств, приобретенных преступным путем, и с финансированием

терроризма. В 2006 г. полковник милиции Андрей Николаев возглавлял специальный штаб по ликвидации нештатных ситуаций, созданный на время проведения саммита "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге.

Напомним, что генерал-майор Николай ВАЧАЕВ, прослуживший в должности главного милиционера Приморья более 6 лет, уходит на пенсию.