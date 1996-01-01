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Экс-мэр Копылов расплатился в полном объеме

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральным судом Советского района Владивостока удовлетворен иск прокурора города о взыскании с Юрия КОПЫЛОВА в бюджет муниципального образования 21 млн 500 тыс. руб. Об этом сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА.

Ранее, 7 мая 2007 года, вступил в законную силу приговор федерального суда Ленинского района Владивостока в отношении Юрия Копылова. Суд назначил Копылову меру наказания в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года, с лишением права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления сроком на два года.

Копылов, являясь выборным должностным лицом - главой администрации Владивостока, самовольно, без согласования с органом представительной власти - Думой Владивостока, без проведения обязательного конкурса на размещение муниципального заказа, заключил от имени администрации договор с ООО "Сирояма" на поставку материалов для устройства колумбария для участников ВОВ. Таким образом, в результате преступных действий Копылова, подтвержденных вступившим в законную силу приговором суда, муниципальному образованию Владивосток причинен ущерб в сумме 21,5 млн руб.

По заявлению прокурора города судом 12.11.2007 г. были приняты меры по обеспечению иска - наложен арест на принадлежащее Копылову на праве собственности имущество - земельный участок в престижнейшем районе пригорода Владивостока, гаражный бокс, шесть автомашин и морское транспортное средство.

Решением федерального суда Советского района Владивостока от 29.09.2008 г. исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме, с Копылова Ю.М. в бюджет муниципального образования город Владивосток взыскан 21,5 млн руб. в возмещение причиненного им ущерба.

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