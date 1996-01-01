Сумма взяток в России превышает треть бюджета страны

Ежегодно российские предприниматели тратят на то, чтобы склонить чиновников на свою сторону, сумму, превышающую треть бюджета страны. На взятки у бизнесменов уходит около $33 млрд в год.

Такие данные привел в своем выступлении Анатолий КУЛИКОВ - экс-министр министр внутренних дел, а ныне депутат-единоросс и глава общественной организации "Национальный антикриминальный и антитеррористический фонд". Кроме этого, пишет "Утро.Ru", Куликов отметил, что еще около $3 млрд уходит на бытовое взяточничество, а самым коррумпированным городом РФ является Москва.