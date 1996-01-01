Единственный сахалинский медвытрезвитель повышает расценки

В ближайшее время могут повыситься расценки на использование услуг единственного медицинского вытрезвителя в Сахалинской области. Если в настоящее время за это удовольствие необходимо заплатить штраф в размере 150 руб., то через некоторое время сумма может повыситься до 300 руб.