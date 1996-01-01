Приморские героинщики остались без "дозы"

В Приморском крае завершилась операция "Героин", в ходе которой, благодаря эффективному взаимодействию органов наркоконтроля с другими силовыми структурами, был перекрыт очередной крупный канал поставки героина в Приморский край.

В результате оперативной разработки наркополицейских совместно с сотрудниками транспортной милиции был задержан наркокурьер, перевозивший почти 2 кг героина. Этого количества наркотика с лихвой хватило бы на всех героинщиков Владивостока, Находки и Уссурийска. Органы наркоконтроля просят всех граждан, которым известны места сбыта этого наркотика, обращаться на "телефон доверия" по номеру (4232) 45-45-30. Анонимность гарантируется.