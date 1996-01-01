Инспекция полгода судилась за "сотку"

Межрайонная инспекция № 11 по Иркутской области с завидным упорством пыталась взыскать 100 руб. штрафа за непредоставление "нулевой" декларации по прибыли.

Ради "восстановления справедливости" инспекторы не поленились в течение полугода поучаствовать в трех судебных разбирательствах. Но безуспешно: заветных денег налоговикам отсудить не удалось. Интересно, что столь упорно налоговики боролись с областным государственным учреждением - администрацией Карахунского сельского поселения. Единственное упущение - бухгалтерия просрочила со сдачей декларации на один день. Такого неуважения налоговики, видимо, простить не смогли, сообщают информагентства.