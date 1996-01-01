Оружие для самообороны все чаще используется совсем в иных целях

За неполных два года травматическое оружие, чаще всего пистолеты "Оса" и "Стражник", в сводках приморской милиции фигурировало минимум 25 раз. В 20 случаях было зарегистрировано его применение, вследствие чего 18 человек были ранены и двое убиты.

Интересный факт! Лишь в одном случае "травматик", как еще называют такое оружие, фигурировал как средство защиты, и то всего несколько секунд. После чего был отобран у владельца, а сам "оруженосец" был тут же избит и ограблен. В остальных случаях травматический пистолет играл уголовно-наступательную роль в разбоях, грабежах и злостных хулиганствах!

Последний случай с убийством владивостокского парня боксером Романом РОМАНЧУКОМ произошел чуть больше месяца назад.

"Оса" была запущена в серийное производство ровно 10 лет назад и стала первым разрешенным гражданским огнестрельным оружием (помимо охотничьего оружия), по сути, сменив на посту самообороны газовые пистолеты, баллончики и прочее.

Разрешив травматическую "Осу" и "Стражника", власти избавились от головной боли - их легализация дала людям право на ношение огнестрельного оружия. Тем самым государство формально утвердило право граждан на самозащиту, а в 2003 г. его еще и подтвердили поправки к 37-й статье УК о необходимой обороне.

Люди понимают, что сегодня на улицах, где летает "осиный" рой и бродит легион "стражников", они фактически беззащитны. На милицию, как показывают многочисленные опросы, сегодня мало кто уповает. Поэтому остается один выход - вооружаться. Тем самым, хотим мы того или нет, но получаем свою маленькую гонку вооружений. К чему это приведет, даже не хочется загадывать. Да и речь не об этом.

Если в первом акте висит ружье?

Надо признать, что повальное увлечение травматическим оружием, захлестнувшее не только Приморье, но и всю страну, перешагнуло рубеж, когда количество просто обязано перейти в качество. По информации разрешительного отдела УВД Приморского края, количество травматических стволов у населения перешагнуло 20-тысячный рубеж.

Количественный скачок, к сожалению, вылился в повсеместную пальбу по делу и без оного. В результате - десятки травмированных и два погибших. Могло бы быть и больше, если бы не профессионализм приморских врачей.

Как получилось так, что оружие, задумываемое конструкторами как средство самообороны, превратилось в наступательную "артиллерию", а общество, только начавшее доверять государству в его способности навести порядок на улицах городов, вновь вспоминает печально- кровавые 90-е?

Закон действительно суров, особенно это касается выдачи разрешений на владение травматическим оружием. Вот только там, где надо поставить плюс, мы ставим минус.

Начальник разрешительного отдела УВД Приморского края Василий ТАБАЛОВ разводит руками:

- В случае предоставления гражданином всех необходимых документов, справок и прочих "не был, не привлекался, не участвовал", правоохранительные органы не имеют права отказать гражданину в его законном праве.

Даже если у него все тело в наколках, а бесенята в глазах водят нескончаемые хороводы, но со справкой он будет вооружен. Есть условности в виде участкового, раз в год обязанного проверять наличие и условия хранения оружия, но пусть хоть один владелец ружья или "травматика" вспомнит, когда он видел своего участкового последний раз? Поэтому неудивительно, что всю свою мощь закон показывает, когда ствол выстрелил и требуется найти и наказать стрелка. Тут, правда, еще вопрос, накажут ли?

Выход из лабиринта

Если вспомнить так называемое "Дело Гамидова", где главный фигурант убил из "Осы" пожилого мужчину, то сразу понятно, что наш суд не только самый гуманный, но и долготерпимый в мире. Скоро, а именно 4 октября, будет ровно два года, как наше правосудие не может определить степень вины стрелявшего.

Существует несколько версий такого терпения. Одну из них, на условиях анонимности, поведал отставной сотрудник ОВД. По его словам, если признавать Немата ГАМИДОВА невменяемым, тогда как быть с теми, кто этому невменяемому человеку выдавал "вменяемые" справки? По логике вещей следует прийти с вопросами в клинику, выдавшую справку о здоровье. По нашим данным, этого сделано не было.

Кстати, тут сразу же возникают еще вопросы. Например, если в краевом наркологическом диспансере трезвый человек получает нужный "аусвайс" за считанные минуты, то психиатру мало одного внешнего вида. Он должен провести обследование как того требуют правила. В частности, существует для этого целая схема, можно сказать, лабиринт, в котором "больной на голову" просто заблудится!

Если психиатр сам психически здоров, то определить, что человек ненормальный ему не составит труда. Как тогда тот же Гамидов, которому "шьют" не только пресловутое состояние аффекта, но и "невменяемость", мог этот лабиринт пройти?

"Да никак! - это тоже слова бывшего сотрудника. - Открой газету с объявлениями, и ты увидишь, как можно получить справку всего за пару тысяч!". И действительно, рекламные еженедельники пестрят объявлениями об услугах клиник и лабораторий по штамповке справок на оружие, права, техосмотр и т.д.

Следовательно, причину пальбы резиновыми пулями на улицах надо искать не в законе и его разрешающей части как таковой, а в головах тех, кто обязан его выполнять. И не только в пустых "барабанах" владельцев "травматиков", купивших себе сначала ствол, а потом медицинские справки. И если продолжать следовать логике, то за шиворот надо брать тех, кто сидит на выдаче справок. Вернее, на их торговле.

После звонка в одну такую конторку и общения с "психиатрами" прояснилась ситуация, которую иначе как "организованная преступность" назвать сложно. Что, к слову, и подтвердил один высокопоставленный сотрудник милиции. Правда, тут же дополнил свою оценку ежедневным и ежечасным мониторингом сомнительных "справочников". На вопрос, почему они до сих пор еще работают, мы услышали красноречивый протокольный язык: "Пока слабая доказательная база".

Напрашивающийся вывод печален и кровав одновременно: сильной "база" станет тогда, когда резиновыми пулями "наглотаются" еще несколько человек. Тогда не надо удивляться тому, что многие жители нашего города, края и страны все чаще вспоминают знаменитое кредо Дикого Запада: "Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными".