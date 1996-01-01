Люди в черном на страже вашей безопасности

В октябре исполняется 3 года с момента создания Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Управления ведомственной охраны Минтранса России". За это время небольшой отряд трансформировался в крупное, стабильно развивающееся предприятие, выполняющее государственные задачи по обеспечению безопасности важных объектов транспортного комплекса на всей территории Дальнего Востока. Из 12 филиалов предприятия, созданных по всей стране, Приморский филиал входит в четверку наиболее крупных.

Филиал обеспечивает безопасность на 36 объектах транспорта - это морские порты, аэропорты, мостовые переходы. В филиале работают высокопрофессиональные кадры, преданные своему делу. В этом году за различные правонарушения на охраняемых объектах задержано 166 человек, из них 93 переданы в органы внутренних дел.

За нарушения режима в пункте пропуска через государственную границу - 16 учебных нарушителей.

Проведено совместно с правоохранительными органами 7 учений, 148 тренировок.

Работники филиала несут службу в установленной форме одежды, обеспечены специальными средствами и оружием. Большое внимание уделяется специальной подготовке и обучению персонала, проходящей в учебных центрах МВД, Морском техникуме и в Дальневосточном центре авиационной безопасности.

Перед филиалом стоят большие задачи и в будущем. Это работа по реализации законов "О транспортной безопасности", "О морских портах" и федеральных законов по авиационной безопасности.

Успех этой работы зависит от четкого взаимодействия с государственными и правоохранительными органами. Это взаимодействие сегодня налажено, и хочется сказать слова благодарности руководителям этих структур: капитану порта Владивосток О.ПАРФЕНОВУ, капитану порта Владивосток А.КУВШИНОВУ, начальнику службы морской безопасности порта Ванино И.ЖАРИКОВУ, директору Восточного филиала "Росморпорта" А.КИСЕЛЕВУ, начальнику Приморского ЛУВДТ В.ФОМИНЫХ, начальнику ОКПП Владивосток С.УКЛОНСКОМУ и многим другим.

Филиал не достиг бы положительных результатов в работе, не имея грамотных командиров на посту. Лучшие из них: заместитель директора филиала С.ВЯЗНИКОВ, начальник команды "Находка" В.ИСАНБАЕВ, начальник команды "Ванино" А.КАЗБАНОВ, начальник отделения "Дальнереченск" С.СТЕПАНОВ, начальник отделения "Магадан" И.ЗИНОВЬЕВ, начальник отделения "Мирный" С.АЛИЕВА, начальник отделения "Певек" В.КИРИЙ, ведущий специалист по организации охраны объектов С.МЕЩАНИНОВ, ведущий бухгалтер А.СЛЕПОКУРОВА, специалист по управлению персоналом А.МАКАРЕНКО, начальник отделения "Николаевск" В.СИВАЧЕВ.

Многие работники за свой труд удостоились ведомственных наград: грамоты, медали, Пожелаем успеха филиалу в его нелегком труде.