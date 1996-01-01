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Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев не вернется в Россию
Бывший глава администрации Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ не вернется в Россию, сообщила в эксклюзивном интервью "ЗР-" его сестра, депутат Законодательного собрания Приморского края Виктория НИКОЛАЕВА. По ее словам, брат не вернется на родину до тех пор, пока ему грозит лишение свободы.
"Ну, кто ж вернется, чтобы сесть на четыре года?! Запрут, а там могут отравить и сделать все, что угодно, - сказала Виктория Николаева. - Он все сделал, все отдал. Дал понять - никуда не лезу, ни с кем не общаюсь. Успокойтесь. Но и этого оказалось недостаточно".
На этой неделе стало известно, что 19 сентября районный суд Советского района Владивостока по представлению уголовно-исполнительной инспекции заменил Владимиру Николаеву условный срок на реальное заключение. Поводом послужило то, что бывший градоначальник не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию.
Представители Николаева утверждают, что своевременно подали документы, подтверждающие: их подопечный не может явиться на ежемесячную регистрацию по уважительной причине, так как находится на лечении.
Владимир Николаев еще в июне улетел в Таиланд. По результатам комплексного обследования врачи обнаружили у него большие проблемы с горлом. Хирурги провели операцию на щитовидной железе. Теперь они наблюдают за процессом заживления. Причем не исключают, что может понадобиться повторная операция.
Адвокаты Николаева намерены подать апелляцию и добиться отмены решения районного суда в вышестоящей инстанции, то есть в Приморском краевом суде.
Между тем правоохранительные органы уже после отъезда экс-мэра за границу неоднократно проводили "следственные мероприятия" по месту жительства Владимира Николаева. Например, обыскивали дом, где живет его семья. Даже в детской комнате годовалого сына бывшего градоначальника что-то пытались обнаружить. Ничего компрометирующего не нашли. Но "впечатление" на семью, конечно, произвели. Именно прессинг и был главной целью, уверены родственники Николаева.
По мнению наблюдателей, дело в том, что Владимир Николаев, вопреки судебному преследованию, до сих пор остается достаточно популярным среди жителей Владивостока. Во всяком случае, его рейтинг не ниже, чем у губернатора, утверждают социологи. А значит, экс-мэр имеет шансы вернуться в том или ином качестве к общественной деятельности и даже в политику. Если пока и не лично, то через своих представителей.
Впрочем, последние по времени проблемы Владимира Николаева с правоохранительными органами можно объяснить и ответной местью. На этой неделе, 22 сентября, возобновился суд над бывшим вице-губернатором Александром ШИШКИНЫМ. Поймать его с поличным следствию помог Владимир Николаев, утверждает наш источник.
Напомним, следствие обвиняет бывшего вице-губернатора Александра Шишкина в получении через посредника взятки и превышении должностных полномочий. Ему предъявлено обвинение по п. "г" ч. 4 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) и ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ.
А началось все еще прошлым летом. Экс-мэр находился в СИЗО. До судебного слушания было еще далеко, но близкие к власти люди уже начали бороться за кресло главы Владивостока. Одним из главных претендентов был в то время Александр Шишкин, который будто бы даже подрался с одним из конкурентов. Владимир Николаев, узнав о борьбе за его еще не освободившееся кресло, предоставил следствию необходимую информацию и нужные контакты.
В результате силовики поймали Александра Шишкина с поличным 25 июля 2007 г. В чемоданчике, который ему принес доверенный человек, лежали 1,2 млн рублей с мечеными купюрами. Деньги, кстати, пометили в Хабаровске. Операцию проводила УФСБ при поддержке представительства Генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу, расположенному в Хабаровске. С местными силовиками сотрудники спецслужбы не стали связываться, опасаясь утечки информации.
По данным следствия, меченые деньги вице-губернатор получил от инвесторов, финансировавших строительство торгово-промышленного комплекса. Шишкин заявил предпринимателям, что как вновь назначенный вице-губернатор будет курировать вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Он заверил, что сможет уменьшить объем работ, необходимых по техническим условиям обеспечения водоснабжением и канализацией при строительстве комплекса. Платой за "помощь" и стали меченые купюры.
Первое заседание суда состоялось 29 июля. Александр Шишкин сразу подал ходатайство о том, чтобы его дело рассматривал не один судья, а коллегия в составе трех человек. Суд ходатайство удовлетворил и назначил следующее слушание на 22 сентября. Но на первое после перерыва заседание не явился ключевой свидетель обвинения, даже не сообщив причину своего отсутствия. Александр Шишкин сразу этим воспользовался и заявил, что вину признать не может, пока не заслушаны свидетели.
Явно связь с "волей" у Александра Шишкина надежная. Поэтому не исключено, что Владимир Николаев пожинает плоды своей же мести.
Как бы то ни было, но Владивосток вновь оказался в центре внимания. И вовсе не благодаря своим успехам в подготовке к саммиту АТЭС, а из-за очередных судебных дел в недалеком прошлом высокопоставленных лиц.
ДосьеВ феврале 2007 г. суд отстранил от должности главы администрации Владивостока Владимира Николаева, обвиненного в превышении и злоупотреблении полномочиями. С марта по декабрь 2007 г. Николаев находился под арестом. В феврале 2008 г. суд приговорил его к 4,5 годам условно и на три года лишил права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Ущерб государству, оцененный в 12 млн руб, Владимир Николаев компенсировал.
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