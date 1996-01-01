Тремя уголовными делами отмечает юбилей трасса Хабаровск - Чита

За 40 лет в строительство федеральной дороги Чита-Хабаровск вложено около 70 млрд рублей (в ценах 2003 года). И сколько еще "поглотит" дорога - предсказать невозможно. Такими темпами, как сейчас, трассу еще будут строить как минимум лет 50.

Досье Строительство трассы Чита-Хабаровск было начато в 1968 году. В нынешнем году у "великой стройки" юбилей - 40 лет. Официально движение было открыто в 2004 г.

Помнится, как приехал Путин и назвал создание дороги "вторым по значимости событием после открытия Транссиба". Мол, появилась наконец-то трансконтинентальная магистраль, пересекающая страну от западных рубежей до Тихого океана.

Тогда трассу сдали в черновом варианте - большей частью в виде двухполосной гравийки с крутыми объездами, похожими на военные окопы, вместо мостов. С той поры мало что изменилось. При этом Москва продолжает ежегодно стабильно перечислять миллионы рублей на продолжение строительства, но часть денег не менее регулярно исчезает, будто в черную дыру. Именно этим "феноменом" заинтересовались работники следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Хабаровскому краю. Всплыли наружу нарушения в финансово-экономической сфере при строительстве трассы. В итоге появилось сразу три уголовных дела.

Цена премии

- В первом случае дело возбуждено в отношении бывшего директора Федерального государственного учреждения "Дорожно-строительный департамент "Дальний Восток" (ФГУ ДСД "Дальний Восток"), - рассказывает заместитель начальника следственного комитета Андрей КОНОВОД. - В 2004 году ДСД "Дальний Восток" в лице его директора и ЗАО "Асфальт" заключили два госконтракта на строительство дороги Чита - Хабаровск. Протяженность участка составила несколько десятков километров. Летом 2005 года ФГУ ДСД "Дальний Восток" и ЗАО "Асфальт" заключили два дополнительных соглашения к контрактам, в которых оговаривалось, что заказчику позволено премировать подрядчика, если тот своевременно или досрочно завершит строительство объекта и при этом у Государственной приемочной комиссии не будет к нему замечаний. Размер премии был определен в твердой сумме и составил по одному соглашению более 7 млн 400 тыс. руб., а по второму - более 300 тыс. руб. При этом премия за вывод объекта не входила в цену контракта. Оплата выполненных подрядчиком работ была произведена в обычном порядке.

В октябре 2005 года без согласования с Федеральным дорожным агентством директор ДСД необоснованно перевел эти деньги как премию на расчетный счет ЗАО "Асфальт". При этом денежные средства для оплаты премии были использованы по статье 310 бюджетной классификации. По сути эта статья не предусматривает подобные выплаты, то есть деньги израсходовали на цели, не соответствующие условиям их получения, которые были определены условиями госконтрактов.

В настоящий момент бывшему директору ДСД предъявлено обвинение по двум статьям УК: ч. 1. ст. 286, ч. 1 ст. 285-1 УК РФ ("Превышение должностных полномочий", "Нецелевое расходование бюджетных средств").

В августе этого года Хабаровский краевой арбитражный суд признал незаконной премию в размере более 7 млн 700 тыс. руб. ЗАО "Асфальт". Суд обязал фирму вернуть государству незаконно полученные бюджетные деньги в полном объеме. Расследование же уголовного дела в ближайшее время будет передано в суд.

"Сухой" остаток

Во втором случае уголовное дело касается превышения должностных полномочий уже и.о. директора ФГУ ДСД "Дальний Восток", который встал на место прежнего в 2007 году.

- В декабре 2007 года на лицевой счет получателя бюджетных средств ДСД из Федерального дорожного агентства "Росавтодор" поступили деньги по статье экономической классификации расходов 224 - "аренда имущества", - продолжает Андрей Александрович. - Поступившие бюджетные деньги средства ДСД "Дальний Восток" не смог использовать до конца года. Осталось "лишними" более 1 млн 400 тыс. руб. В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ этот остаток должен был перечислиться на единый счет бюджета. Однако последнее могло быть расценено вышестоящей организацией как неэффективность работы ФГУ ДСД "Дальний Восток". И в декабре 2007 г. и.о. директора ДСД обналичивает деньги и, договорившись с одной из коммерческих организаций, использует их. Между ДСД и фирмой заключается фиктивный договор аренды гаража, который датируется задним числом - февралем 2007 г. По договору, фирма якобы передала в аренду ДСД сооружение, представлявшее собой охраняемую территорию в 200 кв. м на базе Хабаровского ТЭЦ-2 в Березовке. Как потом выяснило следствие, по данному адресу за указанной фирмой никаких прав на недвижимое имущество зарегистрировано не было.

Самое любопытное: арендная стоимость сооружения в аккурат равнялась именно остатку денег на лицевом счету ФГУ ДСД "Дальний Восток", т.е. более 1 млн 400 тыс. руб. и не копейкой меньше). Дальше все просто: фирма выставила счет-фактуру на уплату аренды за гараж, как в договоре, а и.о. директора ДСД перечисляет фирме эти деньги. Фирма обналичивает сумму и возвращает их в карман директору. В ходе расследования уголовного дела при содействии следственного комитета причиненный должностными лицами ущерб государству был возмещен в полном объеме, а уголовное дело скоро уйдет в суд.

В особо крупном размере

Выявленный следователями третий факт связан с совершением мошеннических действий неустановленными лицами. На сей раз при строительстве федеральной дороги "Амур" государству был причинен ущерб в особо крупном размере. И если в первых двух случаях дорогу хоть как-то строили, то здесь фирмачи получили деньги и испарились. Даже техники никакой не было завезено, не говоря о том, чтобы что-то было сделано. Да и сумму-то "хапнули" не малую - более 128 млн руб.

В 2004 году некая ОАО УК "Запбамстроймеханизация" выиграла тендер на строительство 1415-1448 км автомобильной дороги "Амур" Чита - Хабаровск, и госконтракт был заключен. В декабре 2006 года в ФГУ ДСД "Дальний Восток" предоставляются к оплате два поддельных акта выполненных работ. В них фигурировала кругленькая сумма - 128 449 809 тыс. руб. На основании этих актов ДСД оплатило все работы. Откуда взялись поддельные подписи, кто из Государственной приемочной комиссии нагрел руки на казенных деньгах? Это следствию еще предстоит выяснить.

Тем временем

Министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН пообещал закончить вторую стадию строительных работ - покрыть дорогу асфальтобетоном, доделать мосты и эстакады, установить ограждения и нанести разметку - к началу 2010 г. Вскоре Минтранс и Росавтодор предложили продлить стройку до 2011 г. Счетная палата, которая только что закончила проверять эффективность использования бюджетных средств и кредитов зарубежных банков, собранных под дорожную стройку века, заявила, что размер инвестиций на продолжение строительства трассы возрастет по сравнению с первоначальным планом (45-50 млрд руб.) как минимум еще на 11,5 млрд руб. Минимальная стоимость обустройства 20 км дороги обходится бюджету в сумму от 500 млн руб.