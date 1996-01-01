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"Аметист" выселяют

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Арбитражный суд Хабаровского края принял решение об освобождении здания, арендуемого гостиницей "Аметист". Кто будет располагаться в апартаментах, пока не решено. Помещения могут быть либо переданы в безвозмездное пользование следственному отделу Следственного комитета при Прокуратуре РФ, либо вновь сданы в аренду, но уже по рыночной цене.

Стоит напомнить, что причиной выселения, по мнению собственника здания - территориального управления ФАУФИ по Хабаровскому краю, стала мизерная цена за аренду. В последние несколько лет ООО "Аметист-сервис" арендовало 800 кв. м за 54 тыс. руб. в месяц, при этом оплачивая расходы на содержание здания и осуществляя налоговые выплаты как балансодержатель. Сначала ФАУФИ попыталось поднять арендную плату до 1 млн руб., но эта сумма отельеров категорически не устроила. Как рассказала управляющая гостиницей Ирина ХУДЯКОВА, с заключением оценочной комиссии им так и не удалось ознакомиться, а пригласить свою оценочную комиссию им не позволили владельцы здания.

В феврале 2008 года, после того как договориться с владельцами гостиницы не удалось, ФАУФИ обратилось в арбитражный суд с требованием расторгнуть договор аренды и взыскать средства "незаконного обогащения" (разницы между реально уплачиваемой компанией суммой и ставкой, предложенной ФАУФИ). Истцам было отказано. В мае ФАУФИ вновь обратилось в арбитражный суд, но уже с требованием выселить "Аметист-сервис" из занимаемых помещений. Как рассказал судья Константин ЧЕРВЕНКО, "исковое требование собственника объекта недвижимости об освобождении здания было принято по нормам права". В теруправлении ФАУФИ не стали комментировать решение суда, пояснив, что еще не получили его мотивировочной части. Этот же документ, который должен быть готов в течение 10 дней, ждут также и в ООО "Аметист-сервис".

Как пояснил юрист компании Иван САДОВСКИЙ, он намерен обжаловать определение первой инстанции, но схема дальнейших действий будет ясна после получения документов из арбитража. Если "Аметист" все же лишится права аренды здания, то помещение бывшей гостиницы либо передадут в безвозмездное пользование следственному отделу Следственного комитета при Прокуратуре РФ по ДВФО, либо вновь сдадут в аренду. Однако не совсем понятно, зачем госструктуре гостиничные апартаменты, перепланировка которых займет не только массу времени, но и денег. Как рассказали "ЗР" в Следственном комитете, они вообще не нуждаются в новом помещении.

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