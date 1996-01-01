На Дальнем Востоке может появиться своя Кондопога

В амурском городе Райчихинске уже несколько месяцев орудует криминальная группировка. Члены этой банды вымогают деньги у предпринимателей, избивают и насилуют подростков. Издевательства они записывают на видео, которое затем распространяют по городу. Уголовные дела не возбуждают и никого не наказывают, сообщает сайт "Амур.инфо".

Свои издевательства над людьми отморозки снимают на мобильный телефон и даже записали видео на диски, которые ходят из рук в руки. На видео запечатлены извращенные издевательства над девушками. Дети даже кончали жизнь самоубийством. По словам райчихинцев, бандиты нередко наведываются в общежитие местного училища, в котором живет немало бывших воспитанников детского дома.

В городе об этом знают многие, и местные газеты буквально трубят об этом. "Райчихинск накануне Кондопоги?", "Молчит барсук!", "Раненые души" - это заголовки местных газет, статьи в которых посвящены одной теме, - журналисты пытаются достучаться до милицейских начальников.