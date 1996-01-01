Архивному отделу указали на дверь

Архивный отдел подлежит выселению из здания во Владивостоке на ул. Алеутской, 10-а, поскольку занимает там помещения без каких-либо правовых оснований. К такому выводу пришел Арбитражный суд Приморского края, рассмотрев иск Федерального архивного агентства РФ (Росархив) к краевой администрации и ее архивному отделу.

Московское ведомство требует освободить четыре кабинета совокупной площадью 75,4 кв. м. Мало того, что краевые чиновники въехали туда без согласия хозяина здания - Росархива, так и пользовались помещениями бесплатно. "Добро" на вселение дала еще в 1998 г. администрация Приморья, не имевшая никаких прав распоряжаться чужим имуществом. Позже власти заключили договор аренды с территориальным управлением Росимущества, однако суд признал эту сделку ничтожной, ибо управление также не обладало полномочиями действовать от имени собственника помещений. Любопытно, что в итоге архивный отдел разместился вовсе не там, куда его послала администрация края: не в пристройке, а на четвертом этаже основного корпуса...

Возможно, Росархив еще долго закрывал бы на это глаза, не возникни у него самого острой потребности в помещениях. Дело в том, что здание по Алеутской, 10-а общей площадью 4 851 кв. м. закреплено за ГУ "Российский государственный исторический архив Дальнего Востока". Фактически же это госучреждение занимает здесь чуть больше половины площадей. Другой частью имущества (2 220 кв. м.) пользуется ГУ "Государственный архив Приморского края".

Благо, пользовался бы добросовестно. Как установлено в ходе другой тяжбы по иску Росархива, краевой собрат задолжал собственнику имущества более 1,1 млн руб. по договору на возмещение эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг. Решением арбитражного суда от 30 июня эта сумма взыскана с должника принудительно.

Неисполнение арендатором денежных обязательств дало Росархиву веский повод для предъявления очередного иска - уже с требованием о выселении крайархива из занимаемых помещений. Однако на этот раз суд не внял доводам Федерального агентства и отказал в удовлетворении требований в связи с их необоснованностью (решение АС ПК от 11 августа 2008 г.). По мнению служителей Фемиды, договор аренды между Федеральным архивным агентством и ГУ "Государственный архив Приморского края", является ничтожной сделкой. Заключить такое соглашение вправе только организация, на балансе которой находится здание, в данном случае - ГУ "Российский государственный исторический архив Дальнего Востока". Но вердикт суда не означает, что угроза выселения краевого архива снята с повестки дня.