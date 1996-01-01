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Суд отменил условное осуждение в отношении Владимира Николаева
Cудья Советского района Д. А. СТРЮКОВ при участии прокурора - помощника прокурора Советского района Владивостока Т. Ю. БЕЗРУКИХ, а также адвоката Ольги КОРОВИНОЙ рассмотрел представление УИИ Советского района Владивостока об отмене условного осуждения в отношении Владимира НИКОЛАЕВА. Об этом сообщило РИА PrimaMedia.
Напомним, что Ленинский районный суд Владивостока приговорил Николаева к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы (ст. УК РФ - 285 ч. 2, 286 ч. 2)с лишением права занимать руководящие должности в органах госслужбы и местного самоуправления сроком на три года. Наказание было назначено с испытательным сроком на три года. По мнению надзорного органа, а точнее, и.о. начальника УИИ Советского района Сашниковой - якобы Николаев на путь исправления не встал, поскольку не явился на ежемесячную регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.
Примечательно, что решение суда было вынесено буквально несколько дней спустя после того, как стало известно о болезни Владимира Николаева. Напомним, на прошлой неделе в прессе прошла информация о том, что экс-мэр Владивостока перенес операцию и находится на излечении в госпитале Банкока (Таиланд). А в ближайшее время ему будет назначена повторная операция по удалению опухолей на щитовидной железе. Является ли известие о болезни Николаева и решение суда совпадением? Возможно. Во всяком случае, принимая решение, судья об этом знал и, более того, обладал медицинской справкой госпиталя Банкока, которая подтверждает эту информацию. Кроме того, как выяснилось на суде, Владимир Николаев регулярно информировал о своем месте пребывания органы уголовно исполнительной инспекции как в письменной форме, так и по телефону. Но по непонятной причине информация о болезни экс-мэра не помешала этому органу иницировать судебный процесс.
Вот что говорит бывший мэр Владивостока, экс-депутат Государственной Думы РФ Виктор ЧЕРЕПКОВ:"Дело Владимира Николаева, его уголовное преследование сегодня - чистая политика. Рассудите здраво: заниматься своей работой в отношении него правоохранительные органы могли бы еще раньше, но они этого не делали".
Кстати, по данным последних социологических опросов, Владимир Николаев по-прежнему довольно популярен во Владивостоке. Его рейтинг доверия сопоставим с рейтингом губернатора. Сейчас Владимир Николаев находится в больнице. У защиты еще есть возможность обжаловать решение Советского районного суда в вышестоящей инстанции.
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