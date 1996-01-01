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Апелляционному суду не хватает квалифицированных кадров
В мае этого года во Владивостоке начала работу новая судебная инстанция - Пятый арбитражный апелляционный суд (5-й ААС). Это один из 20 российских арбитражных апелляционных судов, рассматривающих жалобы на решения арбитражных судов первой инстанции. Под его юрисдикцией находятся Приморский и Камчатский края, а также Сахалинская область. Корреспондент "ЗР" встретился с председателем 5-го ААС Александром ШЕВЧЕНКО.
- Александр Семенович, 3-4 месяца - достаточный ли это срок, чтобы подвести первые итоги?
- Если приплюсовать подготовительный период, то да. Год назад нас было 10 человек - 10 назначенных Президентом России судей, у которых не было ни соответствующего помещения, ни оргтехники, ни технического персонала. К маю все эти проблемы мы в основном решили. Благодаря администрации края, у нас есть помещение, в котором не стыдно проводить судебные заседания. Правда, на 606, 66 кв.м нам уже тесновато, но мы ведем капитальный ремонт бывшего здания ЦНТИ, которое нам передало Росимущество и куда мы надеемся въехать в конце 2009 г.
Благодаря высокой квалификации наших судей и технического персонала, я сегодня могу утверждать, что мы справляемся с потоком поступающих к нам из трех регионов дел. Хотя количество их примерно в полтора раза превышает и наши предварительные прогнозы, и существующие в нашей системе нормативы. За первые три месяца к нам поступило в общей сложности более 1200 дел. Если учесть, что каждое должно рассматриваться коллегиально, т.е. составом из 3-х судей, то на одного судью ежемесячно приходится более 120. При этом более 40 дел каждый из них должен готовить в качестве председательствующего в судебном заседании, а это очень большая предварительная работа.
- Но ведь до недавнего времени наша судебная система обходилась как-то без апелляционных судов?
- Это не совсем так. С 1992 г. в составе арбитражных судов субъектов федерации действовали кассационные инстанции, которые пересматривали решения своих же судей, вынесенные по первой инстанции. Но ведь это, наверное, не совсем правильно, когда одно и то же учреждение и судит, и контролирует чистоту судебного решения? Поэтому в 2004 г. и было принято решение о создании системы апелляционных судов. Соответственно апелляционные инстанции в структуре арбитражных судов субъектов федерации прекратили свое существование.
К слову, своим успешным стартом 5-й ААС обязан именно судьям Приморского арбитражного суда, которые в количестве 9 человек были назначены к нам на работу. Причем семеро из них прошли школу апелляционной коллегии, а Надежда ФАДЕЕВА и Галина СИМОНОВА начинали работать еще в Госарбитраже при Приморском крайисполкоме.
Другой вопрос, сколько уровней должна иметь судебная система, чтобы обеспечивать чистоту принимаемых решений? Есть страны, где таких уровней всего два. У нас - четыре: арбитражный суд субъекта федерации, апелляционный суд, окружной и, наконец, Высший арбитражный суд. Что лучше - это определяется ситуацией в каждой конкретной стране. Если апелляционный суд загружен "под завязку" и при этом находит огрехи в делах судов первой инстанции, то он, разумеется, нужен.
- Сколько за эти три месяца 5-м ААС было отменено решений и определений арбитражных судов?
- За три месяца мы рассмотрели 628 решений и определений арбитражных судов первой инстанции. В том числе из АС Приморского края 855 дел, из АС Камчатского края и Сахалинской области 173 и 205 дел соответственно. По АС Приморского края мы отменили 94 решения и определения, по АС Камчатского края - 16 и по АС Сахалинской области - 17. Много это или мало - давайте обсудим в начале следующего года. Мы все-таки только начали работать.
- А решения 5-го АСС за это время опротестовывались?
- Конечно. Правда, не знаю сколько раз, так как мы узнаем об этом только после принятия решения вышестоящей инстанцией. За 3 месяца из окружного суда в Хабаровске к нам вернулось 6 дел. И ни по одному из них наше постановление отменено не было. Вероятно, наши отмены еще впереди. Я к этому отношусь спокойно. Они помогают находить слабые места как в работе судей, так и в работе всего суда в целом.
- Судебные ошибки бывают, к сожалению, не только случайными, но и умышленными. Вы с такими сталкивались?
- Если чиновник использует свое служебное положение в целях наживы, то судья он или налоговый инспектор, - заниматься им должна прокуратура. Наш суд лишь проверяет принятые судебные решения на предмет их соответствия действующему законодательству. Впрочем, и у нас, и в других судах есть подразделения, которые анализируют нашу судебную деятельность. И если судья слишком часто и грубо ошибается, если его решения часто отменяются, то Высшая квалификационная коллегия судей может ходатайствовать перед Президентом РФ о лишении его полномочий.
Иногда в судебной практике случаются нелепые процедурные ошибки, способные, тем не менее, развалить все дело. Но чаще всего арбитражные судьи либо неправильно применяют нормы материального права, либо применяют нормы, которые не следует применять, либо не применяют нормы, которые следует применять, либо сама норма неправильно ими трактуется.
Лекарство только одно - формирование единого судебного языка, единообразия в толковании и применении норм права, повышение профессиональной эрудиции судей, их специализация на определенных категориях споров.
- Какие проблемы вы хотели бы решить в первую очередь?
- По большому счету формирование суда еще не закончено. И дело даже не в том, что количество судей скоро увеличится до 16, а к концу 2009 г. примерно до 30. Идет притирка всех служб и подразделений. Есть проблемы в технологии обмена информацией между нашим судом и другими арбитражными судами. Есть проблемы, касающиеся открытости судебной деятельности. Мы, например, сейчас устанавливаем компьютерные программы, которые сделают открытой и доступной через Интернет или терминал в здании суда любую информацию о ходе рассмотрения любого из поступивших к нам дел. И катастрофически не хватает квалифицированных кадров. До конца года всех проблем не решить. Но двигаться будем в этом направлении.
ДосьеШевченко Александр Семенович до августа 2007 г. 15 лет заведовал кафедрой гражданского права Юридического института (факультета) ДВГУ. Кандидат юридических наук, профессор. 30 июня 2007 г. Указом Президента РФ назначен Председателем Пятого арбитражного апелляционного суда.
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