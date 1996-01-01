Управление по борьбе с организованной преступностью недотянуло до своего 20-летия

Целое милицейское подразделение, призванное противостоять организованной преступности, фактически исчезло как таковое одним росчерком президентского пера. 10 сентября милиционеры федеральных, окружных и региональных управлений по борьбе с организованной преступностью обнаружили, что уже несколько дней как их подразделение не существует. Для Приморского края упразднение УБОПа, по мнению самих оперативников, фактически означает начало разгула ОПГ.

Речь идет об Указе президента РФ от 6 сентября 2008 г. № 1316 "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел РФ", официально опубликованном 10 сентября. Согласно этому нормативному акту, вступившему в силу 6 сентября, решено на основе УБОПов создать подразделения по противодействию экстремизму. В соответствии с указом на них возложены две основные функции: собственно борьба с экстремизмом, а также "обеспечение безопасности лиц, подлежащих государственной защите". Борьба с общеуголовной организованной преступностью теперь возлагается на уголовный розыск, а борьба с коррупцией и организованной преступностью экономической направленности - на подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.

Все это было сделано, как отмечено в указе, "в целях совершенствования руководства деятельностью МВД РФ и органов внутренних дел РФ по обеспечению экономической безопасности, борьбе с коррупцией, организованной преступностью и экстремизмом, усиления гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)". Формулировка, прямо скажем, более чем расплывчатая, суть которой не в том, чтобы доходчиво объяснить, для чего это было сделано, а чтобы все поняли: "Так будет, и все тут".

Собственно, так, действительно, будет, ибо все нижестоящие начальники - люди, как говорится, подневольные - указ главы государства официально комментировать отказываются. По их словам, их задача не рассуждать по поводу приказов начальства, а выполнять их. Тем не менее в частных беседах с "ЗР" милиционеры не скрывают своего возмущения реорганизацией.

Прежде всего, стоит ли говорить, что в Приморском крае несколько крупных организованных преступных сообществ (ОПС) были ликвидированы не без помощи сотрудников УБОПа, а порой только с их помощью? Кроме того, в любом крупном коррупционном или громком криминальном событии неизменно отмечалась работа этого подразделения. Но дело, по мнению представителей правопорядка, в другом. Так сложилось, что, распутывая сети глобальных коррупционных связей, сотрудники упраздняемой структуры не раз убеждались: чем больше в порочной системе денег, тем более вышестоящие чины за всем этим стоят. Согласно милицейской логике, кому менее всего нужна структура по борьбе с организованной преступностью, так это самим чиновникам.

Между тем, по словам стражей порядка, упразднение УБОПов негативно отразится на результатах борьбы с организованной преступностью. "Мы этим занимались без малого 20 лет, у нас сформирована своя информационная база, есть опыт. Лучше, когда отдельным направлением занимается специально выделенная структура, которой и был УБОП. Теперь контроль за ОПС ослабится: людям, которые годами занимались этим, неизбежно придется вникать в новую работу, в чьи руки попадет база - тоже большой вопрос. Некоторое время всем будет не до ОПГ. Тем более в последнее время отмечается новый виток передела финансовых потоков - отдельные представители бизнеса начали применять приемы середины 90-х: взрывы, поджоги и т.д.", - отмечают они.

Если верить указу, то увольнение экс-сотрудников УБОПа не последует. Кадры перераспределят: кого - в службу криминальной милиции, кого - в управление по борьбе с экономическими преступлениями. Оставшиеся будут бороться с экстремистами - нацистами, всевозможными "левыми" и "правыми", а также обеспечивать безопасность лиц, подлежащих государственной защите - судей, прокуроров, следователей и свидетелей. Одно утешает: в указе отмечено, что реорганизация пройдет без изменения штатной численности органов внутренних дел.

Организационные изменения в департаментах МВД вскоре будут оформлены приказами министра внутренних дел.