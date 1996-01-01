Ловкие мошенники обманули доверчивого покупателя на "Зеленом углу"

Как сообщили РИА "Дейта" в пресс-службе УВД Приморского края, утром 3 сентября в УВД Ленинского района Владивостока поступило заявление от 39-летнего жителя Пермского края, приехавшего во Владивосток с целью покупки автомобиля. Со слов пострадавшего, в районе авторынка "Зеленый угол" трое неизвестных мошенническим способом завладели его деньгами в размере 1 млн 200 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступников.