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Налоговику не дали "отформатировать" отчетность

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности, а вот его знание может уберечь от неоправданных трат. Случай, произошедший недавно в Забайкальском крае, вполне это доказывает.

Там начальница территориального отдела по работе с налогоплательщиками ИФНС взимала "штраф" за представление бумажных деклараций, заявляя, что в соответствии с Налоговым кодексом котируется только электронная отчетность. Сумма "санкции" варьировалась от 50 до 100 руб., и большинство посетителей инспекции предпочитало отдать деньги, чтобы их бумажную декларацию все же приняли.

Конец поборам положил один из предпринимателей, который сообщил в прокуратуру о том, что творится в налоговой. В ходе расследования удалось доказать около 100 преступных эпизодов. Сумма, прикарманенная сотрудницей инспекции, по подсчетам правоохранителей, составила более 80 тысяч рублей. Теперь бывшей руководительнице отдела предстоит ответить за злоупотребление должностными полномочиями по части 1 статьи 285 Уголовного кодекса.

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