Одно дело по РФФИ пошло в суд

Уголовное дело в отношении первого заместителя начальника Дальневосточного межрайонного отделения Российского фонда федерального имущества (РФФИ) Владимира МЕЛЬНИКА передано в Приморский краевой суд. Как сообщила помощник руководителя следственного управления при прокуратуре Приморья Аврора РИМСКАЯ, Владимир Мельник обвиняется по ст. 286 ч. 1 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. Иными словами, Мельнику вменяется в вину превышение полномочий, поскольку расследование не смогло доказать факты коррупции. Доказано лишь, что в 2006 г. им были нарушены интересы государства при продаже федерального имущества - бюджет недополучил денежные средства при продаже автомобилей и их автозапчастей, переданных в РФФИ на реализацию, а чтобы назначить низкую стартовую цену - сделали дополнительную оценку-уценку. Общая сумма предъявленного ущерба составляет более 455 тыс. руб. Чиновнику грозит от силы четыре года лишения свободы.