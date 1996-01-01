Виновники уничтожения плодородных земель до сих пор не наказаны

В Ханкайском районе Приморского края ООО "ИРС" во главе с директором Асхабом БАХАНАЕВЫМ, с ведома администрации Ханкайского района, ведется целенаправленное уничтожение ценных земель сельскохозяйственного назначения. Предписание Управления Россельхознадзора по Приморскому краю о прекращении незаконных работ наглым образом проигнорировано - работы ведутся в прежнем режиме, сообщает пресс-служба управления.