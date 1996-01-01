Приморские исправительные колонии ждут заказов и инвесторов

Главное управление Федеральной службы исполнения наказания по Приморскому краю (ГУФСИН) предлагает деловым людям Дальнего Востока взаимовыгодное сотрудничество. В обмен на инвестиции, оборудование и пакеты заказов ГУФСИН гарантирует качество, скорость выполнения работ и невысокую стоимость конечной продукции.

К этому, уже как отличительную черту, уголовно-исправительной системы, можно добавить организацию труда, позволяющюю сегодня занять свою нишу на рынке товаров и услуг. Например, где еще можно найти многопрофильное производство в рамках одного предприятия? Кроме того, особый режим охраны предприятий и материальных ценностей может обеспечить спокойное производство без дополнительных затрат на охрану средств производства. К этому добавим минимальные расходы на содержание социальной сферы и льготное налогообложение. Выгода, как видим, очевидна.

Правда, с 2002 г., с вступлением в силу Налогового кодекса и после принятия Федерального закона №94 в 2005 г., эта "самостоятельность" была ограничена конкурсными рамками. От былой оперативности, с какой исправительные учреждения выполняли не только государственный, но и заказы частных лиц и организаций, не осталось и следа.

Уже в 2006 г. у предприятий приморской Службы стали возникать трудности с обеспечением производства сырьем, материалами и комплектующими, поскольку 94-й Закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" вынуждал тратить драгоценное время на проведение торгов и аукционов, а не на производство.

По словам заместителя начальника ГУФСИН по Приморскому краю Константина ЗАВОДИЛЕНКО, в рамках данного закона некоторым предприятиям целесообразнее работать с заказчиками по выпуску продукции на условиях предоставления услуг, не прибегая к закупке материалов по требованиям, установленным вышеуказанным законом.

Так, в 2007 г. предприятия Приморского ГУФСИН заработали 204 млн руб. Львиную долю - более 70%, составил доход от оказанных услуг. Однако это не значит, что предприятия уголовно-исполнительной системы Приморского края не принимают участие или игнорируют торги, проводимые государственными и муниципальными заказчиками. Так, ЛИУ-23, учреждение, расположенное в Уссурийске, сегодня работает над выполнением внутреннего заказа по пошиву форменной одежды для сотрудников ГУФСИН. До этого ЛИУ одело в форменные клифты приморскую прокуратуру и следственный комитет.

Сегодня ГУФСИН по Приморскому краю надеется, что планируемые и уже начатые строительные работы по подготовке к форуму АТЭС-2012 не оставят без дела потенциал исправительных колоний.