Кому и зачем нужен Приморский ЦНТИ

О тяжбах вокруг многоэтажного здания, известного во Владивостоке как Приморский центр научно-технической информации (ПЦНТИ)(Светланская, 115), написано немало.

Не будем восстанавливать хронологию конфликта или судить "по справедливости", кто здесь с точки зрения закона прав, а кто нет. Всем виден комизм ситуации, когда проигравшая сторона вынуждена апеллировать к инстанции, которой, собственно их здание и отходит. При этом обе они являются государственными федеральными учреждениями.

Для тех, кто "не в курсе", напомним, что 7 июля Приморский арбитражный суд удовлетворил иск территориального управления Росимущества и выселил ПЦНТИ из здания, которое тот занимал 35 лет. А Росимущество передало его созданному недавно 5-му арбитражному апелляционному суду, который тут же начал в нем капитальный ремонт. Переезжать в помещение, предоставленное взамен, Приморский ЦНТИ не спешит - в бывшей столовой Дальзавода, куда его отправили, сегодня по факту нет ни водопровода, ни отопления, ни канализации. Правда, архивы все равно пакует.

Симпатии "болельщиков" разделились. Но никто пока не попытался оценить ситуацию с позиции актуальности и эффективности деятельности претендентов. Ведь как ни кощунственно это прозвучит, "чистота" судебного решения в данном случае играет роль второстепенную. Оба претендента - государственные учреждения федерального подчинения. Они сами собственность РФ. А кому как не собственнику решать, кто из них ему нужнее?

Позиции 5-го арбитражного апелляционного суда (5 ААС) в этом смысле выглядят солидно. Ведь он призван рассматривать апелляции на решения арбитражных судов, среди которых спорных очень много. Как сообщил председатель 5-го ААС Александр ШЕВЧЕНКО, за первые 3 месяца работы в суд поступило уже более 1200 апелляций на решения Приморского, Камчатского и Сахалинского арбитражных судов. Сегодня здесь ежедневно рассматриваются около 35 дел! Решение по каждому принимается коллегиально 3-мя судьями.

Первоначально штат 5-го ААС состоял из 9 судей, не считая председателя. В начале августа к ним прибавилось еще два. При этом неофициальный источник в Арбитражном суде сообщил о возможном увеличении штата судей 5-го ААС до 30 человек в ближайшие год-два.

Сейчас суд временно разместился на 5-м этаже административного здания на 1-й Морской, 2. Но если учесть, что по нормативам на каждого судью ААС должно приходиться 160 м кв. помещения, то бывшее здание ЦНТИ в 5,7 тыс. м. кв. уже не кажется для него слишком большим. А если прибавить к этому, что согласно Федеральной целевой программе "Правосудие" все ААС должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, то у Росимущества, вероятно, просто не было иного выхода. Нет сегодня в его распоряжении во Владивостоке другого здания, удовлетворяющего этим требованиям.

Конечно, эту аргументацию можно принять только в том случае, если предположить, что апелляционный суд для Приморья сегодня важнее, чем Центр научно-технической информации. Непростой выбор. Ведь по сути своей ЦНТИ должен заниматься информационным обеспечением инновационного процесса. Того самого, о котором не так давно в бытность еще президентом Владимир ПУТИН сказал: "Или станем страной инновационной экономики, или потеряем страну". Проблему эту СССР-Россия решает уже много лет. Под нее еще в 1966 г. и была создана сеть региональных ЦНТИ. В них местным ученым, изобретателям, рационализаторам помогали оформлять заявки на патенты. Снабжали их нормативными документами (ГОСТами, ОСТами, ТУ) и научно-технической информацией, которая в бумажном виде и на фотопленках поступала из Москвы. Причем, доступ к фондам ЦНТИ был открыт в равной степени как предприятиям, так и изобретателям-одиночкам. Практически бесплатно. И по меркам того времени система эта работала совсем неплохо.

Кризис случился в 90-е. Пока весь мир переходил на цифровые технологии, осваивал Интернет, в России шел передел собственности. Государство прекратило финансирование многих направлений своей деятельности, предоставив предприятиям и организациям право зарабатывать, кто как может. Спрос на научно-техническую информацию упал практически до нуля. И Приморский ЦНТИ вынужден был содержать себя за счет сдачи помещений в аренду.

Дальше все просто: ничто так не убивает деловую активность, как бесконтрольный и легкий доход. Сегодня уже трудно установить, почему за счет тех арендных денег не была реорганизована техническая база ПЦНТИ, не была оцифрована ценная эксклюзивная информация, которая, как говорят, еще содержится в сотнях тысячах папок и фотопленок. За последние 15 лет в ПЦНТИ сменился не один директор. Нынешний - Андрей ТРЕСКОВ был назначен в декабре прошлого года и вряд ли может отвечать за то, что случилось. Но частично ответ на этот вопрос я нашел в словах заведующего отделом информации ПЦНТИ Дмитрия КОБЫЛКИНА: "Мы учреждение государственное и без команды сверху действовать не можем".

- Прежде нашими услугами пользовались около 200 предприятий, - рассказал заместитель директора ПЦНТИ Константин РАДЧУК. - Мы проводили для них экспертизу новых технологий, развивали выставочную деятельность. И только последние три года, будучи втянутыми в борьбу за помещение, практически не работали по назначению. Численность коллектива сократилась с 35 человек до 28. Половина фонда за это время, можно считать, пришла в негодность. И с другой половиной в процессе переезда произойдет то же самое.

- Да, - вздыхает в телефонную трубку первый заместитель генерального директора Росинформресурса Александр САВИН, - Приморский ЦНТИ исторически был у нас неблагополучным. Из-за проблем с помещением он сегодня отключен от нашей сети. Мы жаловались в министерство, прокуратуру округа, но тут в дело вмешались арбитражные суды, кровно заинтересованные в решении не в нашу пользу.

- Александр Николаевич, но проблемы Приморского ЦНТИ начались задолго до "территориальных" споров. Почему, например, до сих пор не оцифрован его архив?

- Об этом следовало бы спросить заместителя по развитию. Но он у нас занимает эту должность совсем недавно...

В общем сказать нечего. Вероятнее всего, пока ПЦНТИ не стали выселять из здания, вышестоящие организации просто не замечали его технической отсталости. В это время они развивали другие центры, которых в системе Росинформресурса около 70. Некоторые из них за последние годы образовали единый справочный информационный фонд, доступный через Интернет.

Может быть, те же услуги можно получить через Интернет? Наверное, можно. Но даже для этого нужны специалисты. Поэтому-то каждый год в крае прибавляется организаций, оказывающих примерно те же услуги. Это и инновационно- технологические центры, и частные патентные бюро. Только во Владивостоке мы насчитали более 10 патентных поверенных. Здесь же недавно открылся и центр Республиканского НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС).

- Для Приморского края этого недостаточно, - считает патентовед Марианна САВЧЕНКО. - Тем более что практически все поверенные работают либо в ДВО, либо в университетах и решают проблемы своих организаций. А коммерческие и хозрасчетные структуры предпочитают работать с крупными заказчиками. Изобретателям-одиночкам их цены недоступны. ЦНТИ в свое время был хорош именно тем, что за государственные деньги решал государственные задачи.

- За наше здание мы будем бороться, - уверен Александр Савин. - Что касается собственно деятельности ПЦНТИ, то он не может сегодня осуществлять ее только из- за проблем с помещением. То, что нам предлагается взамен, не соответствует нашим нормативам и требует громадных средств для ремонта и переоборудования. Когда вопрос решится, ПЦНТИ вновь получит бесплатный доступ к единому справочному информационному фонду Росинформресурса.

Так что вопрос, будет ли польза Приморскому краю, если ЦНТИ останется в своем прежнем помещении, положительного ответа, скорее всего, не имеет. Зато, если он сменит адрес, то через некоторое время край получит, может быть, еще одно отремонтированное за федеральный счет офисное здание. Как минимум. Если государству действительно нужен Приморский ЦНТИ.