Автобус не вписался в паритет с КНР

На российско-китайской границе 30 мая с.г. без каких-либо объяснений китайской стороной был арестован выполняющий международные рейсы автобус приморской компании ООО "Автоколонна 1887" и до сих пор простаивает в г. Суйфэньхэ. Российский перевозчик при этом теряет часть своего заработка, клиентов.

На наш взгляд, такого просто не должно быть на дружественной границе, через которую постоянно растут пассажиропотоки. Здесь ничто не должно сдерживать международного обмена. Однако случилось…

Директор компании Сергей ФИСЕНКО отметил, что разрешение Минтранса РФ на выполнение регулярных международных маршрутов в Китай по маршрутам Пограничное - Суйфэньхэ с графиком ежедневного прохода через погранпереход "Сосновая падь" в 13.13 и Покровка - Дунин через "Полтавку" в 10.40 его автоколонна получила в марте с.г. в соответствии с договоренностями на совещании между Управлением провинции Хэйлунцзян и Администрацией Приморского края в ноябре 2007 года. В этой связи был получен бланк "А", разрешающий регулярные пассажирские перевозки по ее территории российской компании.

На том прошлогоднем совещании, проходившем под эгидой АСМАП (российская Ассоциация международных автомобильных перевозчиков), решались вопросы по упорядочению движения автобусов через границу и переводу нерегулярных международных пассажирских рейсов в разряд регулярных, о достижении паритета между количеством китайских и российских рейсов. Соответственно утверждено сводное расписание, которое согласовывается и подписывается китайской и российской сторонами, в которое включили ООО "Автоколонна 1887".

В общем, благодаря профессионалу своего дела начальнику управления транспорта Администрации Приморского края Льву ПАНЧЕНКО, все было четко проработано, согласовано в столице и транспортники были уверены, что механизм заработает на здоровой основе. Однако почему-то не вышло.

В краевой администрации произошли изменения. Появился департамент промышленности и транспорта, который возглавил Игорь ХРУЩЕВ, до этого занимавшийся вопросами транспорта в администрации Владивостока. И "опыт города" начал активно внедряться в сфере междугородных и международных перевозок. Каков этот опыт - горожанам давно известно. Соответственно в Союз автоперевозчиков Приморья, вице-президентом которого Сергей Фисенко является уже два года, пошла волна жалоб. Естественно, он обязан ими заниматься и отстаивать интересы всех перевозчиков и по этой причине просто вынужден портить отношения с департаментом промышленности и транспорта краевой администрации. Вероятно, это и стало одной из причин того, что автобус компании "застрял" в Китае.

Получив разрешение китайской стороны на автоперевозки, "Автоколонна 1887" недолго смогла поработать в нормальных условиях на международных пассажирских маршрутах. Из-за "отсутствия паритета" ее статус в перевозках был понижен до уровня бланка "Б" (нерегулярные перевозки).

12-13 апреля в Суйфэньхэ прошла очередная встреча наших и китайских чиновников, по результатам которой составлен новый совместный протокол, регулирующий пассажирские перевозки через погранпереходы. При этом были внесены два новых перевозчика с российской стороны ООО "Автоколонна 1887" и "Диалог народов". Но руководство нашего департамента высказалось как-то неопределенно, мол в крае можно найти и более достойные компании, например "Ространс Приморье". В результате руководитель Департамента промышленности и транспорта Приморского края уехал с совещания, не подписав протокол. Вот только в отношении "Автоколонны 1887" на границе началась непонятная обструкция.

Сначала китайская сторона около недели просто не впускала ее автобус в КНР, высаживая пассажиров и возвращая обратно, а затем непонятно за что вообще арестовала автобус. Встреча директора компании с китайскими чиновниками оказалась безрезультатной. Причину ареста автобуса так и не объяснили. Разговор в Управлении коммуникаций провинции Хэйлунцзян с г-ном Ли Вангэ, ответственным за работу с автомобильными пограничными пунктами пропуска, тоже оказался безрезультатным. Не помогли и обращения в мэрию города и партийный контроль.

Неопределённость департамента промышленности и транспорта Приморского края в отношении перевозчика с российской стороны привела к тому, что дала повод китайской стороне устраивать торги за право заключения паритетного соглашения с китайским перевозчиком. На сегодняшний день достаточно того, чтобы китайская сторона поменяла одного перевозчика на другого, 200 тыс. юаней (30 тыс. дол.).

Принципиально определять наших перевозчиков должен не китайский бизнесмен или мелкий чиновник, а Минтранс РФ совместно с Союзом автоперевозчиков России и Госавтонадзором, а со стороны КНР своих перевозчиков - их Минтранс. Согласно существующему регламенту. Однако чиновники обеих сторон меняют расписания движения международных автобусов без согласования с перевозчиками, осуществляющими деятельность в этом направлении, не имея на это полномочий и компетенций.

На таком "провинциальном уровне" 4 июня и был подписан совместный протокол между Приморьем и Хэйлуцзяном, в котором ООО "Автоколонна 1887" по регулярным перевозкам было заменена на "Ространс Приморье". Таким образом, состоялся "междусобойчик", в котором переплелись личные интересы, как руководителя Департамента промышленности и транспорта Приморского края, так и чиновников Управления провинции Хэйлунцзян, т.е. происходит лоббирование своих личных интересов под прикрытием статуса государственного служащего. При этом вопрос возвращения на родину арестованного в Китае российского автобуса наши чиновники и поднимать не стали, хотя факт этот настораживающий. Ведь завтра в такой ситуации может оказаться любой другой российский перевозчик.

Возникает вопрос, как и на каком основании один перевозчик, которым уже получено разрешение Минтранса РФ на осуществление этих международных перевозок, был заменён на другого перевозчика. Это в компетенцию Департамента промышленности и транспорта Приморского края не входит, т.е. происходит грубое нарушение межправительственного соглашения. Определение российского перевозчика является компетенцией Минтранса Российской Федерации.

При осуществлении должного контроля со стороны Департамента промышленности и транспорта Приморского края не получилось бы одновременного согласования трёх перевозчиков на одно и то же время проезда через границу, хотя по правомерности получение разрешения у Минтранса РФ. У этих компаний возникли серьёзные вопросы со стороны правоохранительных органов, куда уже поступили соответствующие жалобы.

Попытки разобраться с этим в Москве привели к интересным открытиям. Например, режим работы перехода через границу установлен с 9.00 час. утра, вопрос об увеличении режима работы с 8.00 час. пока находится в стадии рассмотрения. Каким образом компания "Ространс Приморье" получила разрешение на проход через границу на 8.10 и 8.40? Надо поинтересоваться у Департамента промышленности и транспорта Приморского края, на основании чего было выдано заключение на право получения разрешения Минтранса РФ на несуществующее время.

Вероятно, этой осенью Минтранс РФ может усилить свой контроль над международными пассажирскими автоперевозками, воспользовавшись имеющимися у него правами. Такого, когда на местном уровне, как в Приморье, сводное расписание по погранпереходам полностью переписывалось из одного протокола в другой без предупреждения автоперевозчиков, быть не должно. Если руководство страны сегодня считает, что нельзя "гнобить" бизнес, а даже, наоборот, надо защищать его права, то это относится и к приморским чиновникам.

К сожалению, последние переговоры представителей приморской администрации с китайской стороной, прошедшие на минувшей неделе, вновь не коснулись арестованного российского автобуса. Причина предельно ясна: чтобы не портить отношения с китайской стороной и положительно решить вопрос о включении компании "Ространс Приморье" в регулярный график международного движения, Департамент промышленности и транспорта Приморского края даже не пытался озвучить его.

Хотя ничто не мешало задать вопрос: чем же наш автобус так провинился перед китайцами?