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Александр БОРОВИКОВ пообещал навести на острове Русский порядок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Новый начальник РОВД Фрунзенского района Владивостока подполковник милиции Александр БОРОВИКОВ пообещал навести на острове Русский порядок.

Ранее он занимал должность начальника милиции общественной безопасности РОВД Советского района. Возможно, именно опыт работы в общественной безопасности и руководства службой участковых повлияли на назначение Боровикова. Ведь не секрет, что именно к работе участковых милиционеров самые большие претензии во Фрунзенском РОВД. Хотя в целом по криминогенной обстановке этот район один из самых благополучных во Владивостоке. Среди поставленных перед РОВД задач новый начальник отметил повышение уровня общественной безопасности и создание единой базы данных по иностранцам. Но, по его словам, не все в решении этих проблем зависит от милиции.

Ахиллесова пята - остров Русский, где 18 поселков, между которыми не проехать из-за отвратительных дорог. Всего 6,5 тыс. жителей - "контингент разнородный, с большим количеством асоциальных элементов". Проще говоря, народ на острове пьет и регулярно хулиганит, а проследить за всем милиция не успевает. На острове числятся 14 милиционеров, из которых 6 - сотрудники ДПС. Однако сейчас, в сезон, работают всего четверо, остальные либо в отпусках, либо в командировках.

Поэтому решено, что, начиная с ближайших выходных и до конца купального сезона, на остров будут выезжать наряды милиции. По мнению Боровикова, эта мера позволит снизить количество конфликтов между местным населением и отдыхающими. Да и с местными "непугаными" автомобилистами пора навести порядок - они эксплуатируют автотранспорт даже без документов.

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