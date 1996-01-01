Суд защитил конкуренцию в ЗАТО

Арбитражный суд Приморья удовлетворил заявление антимонопольной службы о признании недействительным постановления администрации ЗАТО г. Фокино, согласно которому некоммерческому партнерству "Управляющая компания жилым фондом - Фокино" были переданы в аренду нежилые помещения площадью 637,3 кв. м.

Суд согласился с мнением краевого управления ФАС, что данный акт противоречит Закону "О защите конкуренции". Администрация ЗАТО также признала факт нарушения Федерального закона.

Как следует из договоров аренды №13 и № 57 от 28.12.2007 г., помещения были предоставлены НП "УК-Фокино" для размещения административных служб. Причем без проведения публичных процедур. Тем самым хозяйствующий субъект получил конкурентное преимущество по сравнению с другими управляющими компаниями, действующими на территории ЗАТО. А ведь они также могли бы использовать муниципальное имущество в своих целях.

Предоставление органами местного самоуправления такого преимущества является муниципальной помощью (п. 20 ст. 4 Закона "О защите конкуренции"). За исключением определенных законом случаев муниципальная помощь предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа. Увы, власти ЗАТО этого не сделали.