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Прокуратура признала правоту приморских рыбаков в конфликте с пограничниками

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Действия пограничников на минтаевой путине в Охотском море весной этого года признаны прокуратурой незаконными. Напомним, в конце марта - начале апреля прямо в районе промысла, инспектора, руководствуясь своими ведомственными инструкциями, устроили настоящую охоту на рыбаков. Полтора десятка судов были арестованы, а сумма ущерба, причиненного только приморским рыбодобывающим компаниям, составила более четырех миллиардов рублей.

Суть претензий пограничников сводилась к трактовке правил рыболовства и к тому, как правильно надо считать добытую икру минтая. Силовики и Федеральное агентство по рыболовству придерживались в этом вопросе различных точек зрения. Если технологи на рыболовецких предприятиях считали добытую икру за весь период промысла, то пограничники - в течение промысловых суток. Как результат, что ни рыбак в Приморье, то браконьер. Доходило до полного абсурда, когда работа судна останавливалась в море буквально за 150 граммов икры минтая.

- Начальник Северо-Восточного управления КИРЕЕВ издал инструкцию по определению норм выхода икры, что в его служебные полномочия не входило, - говорит председатель приморской краевой организации Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир НАГОРНЫЙ. - Более того, эта инструкция даже не была доведена до рыбаков. Хотя, применяя в работе эту инструкцию, инспекторы охраны напрямую затрагивали наши права и интересы. Сейчас, после решения прокуратуры, стало очевидно: такое вольное обращение с властью никому не позволено. А то выходило как всегда, сказал начальник: "Люминь" - значит будет люминь.

Как теперь выяснила прокуратура ТОФ, в которую обратились члены АРПП в поисках справедливости, методика подсчета, которой придерживались инспекторы - это личная инициатива начальника Северо-Восточного погрануправления береговой охраны ФСБ России генерал-майора В. Киреева. Пользуясь тем, что данный вопрос не был четко прописан в правилах рыболовства, он придумал собственный способ подсчета. Причем, как следует из нынешнего разъяснения прокуратуры ТОФ, пограничные ведомственные инструкции нарушали нормы федерального закона "О рыболовстве", правила рыболовства и даже Конституцию России. Кроме того, Киреев "превысил свои должностные полномочия". К слову, еще весной на это пограничникам указывали и сами рыбаки.

- Действия пограничников противоречат федеральному закону, где четко сказано, что количество икры за весь период промысла должно составлять не более 4,5 процента от общего улова. Мы обращались к пограничникам - давайте искать компромисс. Предлагали: дайте доработать путину, а потом будем спорить. Но понимания не нашли, - говорит Президент АРПП Георгрий МАРТЫНОВ. - В итоге квоты приморских рыбаков пропали, мы не добыли 47-48 тыс. тонн минтая. Компании понесли убытки на сумму четыре миллиарда рублей. Ведь только прямой ущерб от суток простоя БМРТ во время путины - 600 тыс. руб. А наши суда стояли под арестом неделями. Пострадало и государство, которое не получило налоги, в накладе рыбаки, которые остались без заработной платы. А ведь за каждым членом экипажа его семья. В общей сложности речь идет о тысячах человек.

Но тогда к мнению рыбаков в Северо-Восточном погрануправлении никто не прислушался. Зато четко придерживались правил, которые сами себе и установили. Как следствие, полтора десятка судов были арестованы и отконвоированы на Камчатку, где экипажам пару месяцев пришлось ждать решения своей судьбы. Путина для них закончилась.

Об условиях, в которых содержались экипажи арестованных судов, стоит сказать особо. На некоторых траулерах не хватало воды и пищи, а пополнить их экипажам не разрешали. Нельзя было и сойти на берег. По сути, рядовые рыбаки оказались в заложниках ведомственного конфликта.

- Мы с самого начала чувствовали свою правоту и отстаивали свои права, права рыбаков во всех инстанциях, вплоть до Президента России, - продолжает Владимир Нагорный. - Рад, что удалось навести порядок и в будущем такого безобразия больше не повторится. На пограничников можно найти управу. А те предприятия, которые понесли убытки, имеют полное право обращаться в суд за возмещением ущерба.

И еще один примечательный факт. Большинство задержанных судов - приморские или сахалинские. К рыбакам Камчатки у инспекторов погрануправления претензий не было, хотя они работали в этом же Охотском море при одинаковых промысловых условиях и однотипных судах.

По мнению экспертов, происходило это не просто так. Дело в том, что сейчас формируется отчетная база, по которой в 2009 году будут распределяться доли на вылов на 10 лет. У экспертов создается впечатление, что нынешний скандал - это попытка вычеркнуть из списка конкурентов. Но ведь истинные браконьеры - это те, кто работает в море без рыболовного билета, квот и грубо нарушает правила рыболовства. Ни одно арестованное приморское судно не попадает под эти критерии.

- Наши рыбаки не виноваты в том, что творилось на путине весной, мы их поддержим, если возникнет вопрос о распределении квот, - заявил Владимир Нагорный.

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