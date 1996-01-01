Экстази под контролем

Дальневосточные таможенники задержали крупную партию наркотических средств - 900 таблеток, содержащих наркотическое вещество МДМА, более известное как "экстази".

Запрещенный к ввозу на российскую таможенную территорию товар был обнаружен сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Дальневосточной оперативной таможни в двух почтовых отправлениях международной службы экспресс-доставки DHL.

Данное задержание, отметила пресс-служба ДВТУ, стало результатом хорошо спланированной международной операции "контролируемая поставка". Помимо российских таможенников в ней участвовали сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю и представители Таможенной службы Республики Корея.

Эта партия наркотиков, направлявшаяся в Россию из Гонконга транзитом через Республику Корея, была обнаружена южнокорейскими таможенниками, которые обратились к руководству ДОТ с предложением о проведении контролируемой поставки с целью выявления нелегального канала поставки.

В результате слаженных действий таможенников и дальневосточных контрразведчиков были выявлены и задержаны получатели посылок. В ходе проведенных допросов этих лиц был установлен организатор преступления, который уже задержан.