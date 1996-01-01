На Дальнем Востоке продолжается межведомственная операция "Нелегал-2008"

Только за минувшие выходные в Приморье пограничниками и сотрудниками миграционной службы за нарушение правил пребывания иностранных граждан на российской территории задержано 8 человек.

Троих граждан КНР задержали в порту Восточном. Еще четверо иностранцев, граждан Узбекистана, были задержаны в Лучегорске и переданы сотрудникам миграционной службы. А всего с начала операции в Приморье пограничниками совместно с сотрудниками Федеральной миграционной службы за нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации задержано 153 иностранных гражданина, 46 из которых - в пограничной зоне. Между тем сумма штрафов на нарушителей составила всего 39 тыс. руб. - на эти деньги нелегалов домой не вернешь.