В ночь с понедельника на вторник сгорел дотла ресторан "Скандинавия"

Сообщение о пожаре, по заявлению пресс-службы Главного управления МЧС, поступило в 4 часа 19 минут утром во вторник. Огонь был полностью потушен в течение трех часов. Оперативной группой рассматриваются все возможные версии происшедшего, включая умышленный поджог.

На момент возникновения огня клиентов в заведении уже не было. Помимо сгоревшего зала ресторана, повреждения получили окна следующих этажей? вплоть до четвертого - настолько сильны были языки пламени, вырывавшиеся с первого этажа.

Таким образом, можно говорить о продолжении огнеопасного лета в Приморском крае. Предыдущими жертвами известных событий, как правило, становились торговые центры - и вот теперь ресторан. Говоря о проблеме озаренных пламенем городских ночей, остается только пожелать всем владельцам недвижимости большей бдительности в части противопожарных мер. Особенно в часы слабой активности клиентов.