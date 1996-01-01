Похитители получили за новозеландского бизнесмена $400 тыс. выкупа

Во Владивостоке раскрыто похищение новозеландского бизнесмена Николая ВАЛЕНТИНОВИЧА и его сестры - гражданки России Людмилы ВАЛЕНТИНОВИЧ. По версии следствия, похищение Валентинович с целью получения выкупа подготовила и осуществила местная преступная группировка, двое членов которой уже арестованы.

Как пишет "Коммерсант", в июле 2003 г. во Владивосток приехал навестить сестру бывший житель этого города 59-летний новозеландский бизнесмен Николай Валентинович. В свое время он эмигрировал в Новую Зеландию, получил гражданство и занялся рыбным бизнесом. Валентиновичу также принадлежало несколько элитных квартир в столице Приморья, которые он сдавал в аренду. 20 июля Николай и 60-летняя Людмила Валентинович пропали. Очевидцы утверждали, что рано утром они сели в автомобиль белого цвета, после этого их никто не видел. Вскоре Валентинович были объявлены в розыск, а за сообщение об их местонахождении было обещано вознаграждение. Но Николай Валентинович сам позвонил по телефону своим родственникам в Новую Зеландию и сообщил, что похищен, а за его освобождение необходимо выплатить $400 тыс. Требования похитителей были выполнены в полном объеме, деньги перечислены, но ни Николай Валентинович, ни его сестра на связь больше не выходили, а об их судьбе достоверно пока ничего не известно.

На прошлой неделе следственное управление СКП по Приморью заявило о раскрытии дела по похищению Валентинович. По данным следствия, "группа лиц по предварительному сговору под надуманным предлогом выманила обоих из квартиры и, угрожая применением насилия, похитила их с целью получения в дальнейшем выкупа от родственников". Двое из бандитов арестованы, их имена пока не называются. "Мы считаем это нецелесообразным, поскольку следствие не завершено, а розыск остальных членов преступной группы продолжается", - пояснила "Коммерсанту" старший помощник руководителя СУ СКП Аврора РИМСКАЯ. Как полагает следствие, Валентинович уже нет в живых - вероятнее всего, их убили похитители. По этому факту продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

Как сообщили в СУ СКП, двум арестованным по делу о похищении вменяется также в вину разбойное нападение на инкассаторов в центре Владивостока в сентябре 2004 г. Тогда в результате налета один из инкассаторов, перевозивших крупную денежную сумму в офис коммерческой структуры, получил огнестрельное ранение и была похищена сумка, в которой находились 20,3 млн руб.

Арестованным предъявлено обвинение в похищении человека, вымогательстве, разбое, незаконном хранении и ношении оружия. Как уточнила госпожа Римская, арестованные свою вину не признают.