Убийств и изнасилований в крае становится меньше

В первом полугодии 2008 г. в крае было зарегистрировано более 34, 5 тыс. преступлений, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Раскрываемость выросла на 6,6% и составила 47,4%.

Как сообщила старший помощник заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю Аврора РИМСКАЯ, из общего количества 9 520 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Из них раскрыто чуть больше половины, в том числе 270 убийств и 148 "тяжких телесных", повлекших смерть потерпевшего.

По данным Управления, наметилась тенденция к снижению убийств и изнасилований, но больше стало должностных преступлений. Последних в производстве Управления - 672. Из них 91 по факту взяточничества.

Как особенность работы первого полугодия, надо отметить работу следственного управления в отношении лиц, имеющих "особый правовой статус". Так, за текущий период 2008 года следственным управлением Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Приморскому краю возбуждено 8 уголовных дел в отношении таких лиц. В отношении четверых дела направлены в суд.