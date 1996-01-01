На дорогах гибнут дети

В понедельник в Ленинском районе Владивостока погиб маленький ребенок, которому не исполнилось еще и двух лет.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 13.40 на ул. Фадеева. Водитель микроавтобуса "Т.Хайс" совершил наезд на мальчика во дворе жилого дома во время маневрирования - малыш внезапно выбежал на дорогу перед автомашиной. Мальчик погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Где были родители ребенка и глаза водителя микроавтобуса, сейчас выясняет следствие. По факту гибели малыша возбуждено уголовное дело.

Это не единичный случай гибели детей, сообщает пресс-служба управления ГАИ Приморского края: в субботу 9 августа, в Надеждинском районе в результате наезда автомобиля погиб 8-летний ребенок. Мальчик вместе с мамой переходил дорогу по пешеходному переходу. Причиной трагедии стало грубое нарушение водителем правил дорожного движения, вылившееся в нежелание уступать дорогу пешеходам.