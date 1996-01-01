China Mobile в Краскино

Базовая станции сотовой связи государственного оператора КНР China Mobile появилась в п. Краскино Хасанского района. Радиоэлектронное средство контрабандным путем разместили на территории российско-китайского гостиничного комплекса "Юйтун".

Для России это действительно сенсация, т.к. обнаружение зарубежной станции сотового оператора на территории России, которое произошло в ходе проведенного в июле 2008 г. совместного рейда сотрудников УФСБЮ, УВД и Управления Россвязьохранкультуры России по Приморскому краю, стало первым фактом, зафиксированным в нашей стране. Как стало известно ДДГ "ЗР", на крыше гостиницы была обнаружена параболическая антенна, ориентированная в юго-западном направлении, где в 18 км от поселка проходит линия российско-китайской границы. На каждом из этажей гостиничного комплекса были установлены приемо-передающие антенны, замаскированные декоративными конусообразными пластиковыми кожухами. Интересно, что устойчивый прием сигнала оператора China Mobile стандарта GSM был доступен лишь на территории гостиницы. При этом вне комплекса указанная сеть не регистрировалась.